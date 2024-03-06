Дочь Мадонны Лурдес Леон появилась в прозрачном платье на показе Yves Saint Laurent (фото)

В Париже девушка продемонстрировала пикантный образ. Дочь знаменитости развивается как певица.

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Американская фотомодель, танцовщица и певица Лурдес Леон появилась 5 марта без бюстгальтера на показе мужской одежды Yves Saint Laurent осень/зима 2024-2025 в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.

Дочь знаменитой поп-звезды Мадонны и Карлоса Леона вышла на мероприятие в прозрачном кружевном платье-боди с высоким воротником и в перчатках.

Лурдес Леон на показе Yves Saint Laurent Фото: Getty Images

Под платьем просматривалось черное нижнее белье. Лурдес подчеркнув свой рост парой туфлей с острым носком на высоких каблуках. 27-летняя модель накинула на плечи большое шерстяное пальто. Она была в больших солнцезащитных очках, несмотря на то, что на улице было темно. Леон завершила свой образ, уложив волосы в свободные локоны и накрасив губы блеском телесного цвета.

Лурдес Леон на показе Yves Saint Laurent Фото: Getty Images

Что известно о Лурдес Леон

Лурдес Мария Чикконе-Леон родилась 14 октября 1996 года. Дочь знаменитой американской поп-певицы Мадонны и фитнес-тренера, актера кубинского происхождения Карлоса Леона. Лурдес начала делать себе имя в мире моды, снявшись для таких модных брендов, как Miu Miu и Stella McCartney. Четыре года училась в Мичиганском университете. В 2021 году была лицом рекламной кампании Marc Jacobs Spring. Кроме модельной карьеры, дочь знаменитости развивается как певица. Первой песней Лурдес была "Lock&Key". В 2023 году выпустила свой второй сингл "Spelling". Композиция была создана в честь хита матери "Frozen". Девушка периодически публикует в соцсетях обнаженные фото с откровенных фотосессий.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Лурдес Леон повторила образ Мадонны в своем новом клипе. Видео начинается в темном лесу, где фокусируется на Лурдес, которая парит в воздухе в жутком черном платье, похожем на платье Жана-Поля Готье, которое Мадонна носила в оригинальном клипе.