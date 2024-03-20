Джоли, Депп и Шакира: самые скандальные истории разрыва звездных пар

В 2022 году голливудские фанаты активно следили за судом между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Тем временем официальный разрыв Анджелины Джоли и Брэда Питта растянулся на много лет.

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Джонни Депп и Эмбер Херд

Знаменитости, между которыми разница в возрасте 23 года, заключили брак в 2015 году. Новость стала шоком для фанатов звезды "Пиратов Карибского моря", ведь за более чем 10 лет отношений с Ванессой Паради актер не сделал предложение матери двух своих детей — Лили-Роуз и Джека.

Депп и Херд познакомились во время съемок картины "Ромовый дневник". Впрочем, уже менее чем через два года стало известно о разрыве пары. Звезда "Аквамена" подала на бывшего возлюбленного иск за домашнее насилие. Джонни тем временем обвинил актрису во лжи, однако с ним уже начали разрывать контракты киностудии. Скандальная история сильно повлияла на карьеру "Джека Воробья".

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Во время судебных заседаний стали известны интересные и пикантные подробности их супружеской жизни. В частности, сообщалось об изменах Эмбер с Джеймсом Франко и Илоном Маском. Также стало известно, что актриса сходила в туалет на их с Деппом кровать, на что Херд ответила, что это сделала ее собачка.

В частности, выяснилось, что полученные от актера деньги, которые якобы Эмбер передала жертвам домашнего насилия, на самом деле никто так и не получил.

После многих лет вражды суд признал невиновность голливудского актера и обязал его бывшую жену выплатить Джонни компенсацию в размере 15 млн долларов. Однако звезда "Аквамена" не имела таких денег, на что Депп попросил лишь миллион долларов, которые передал на благотворительность.

Эмбер Герд Фото: Getty Images

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Звездная пара, которая воспитывает четырех общих детей, шокировала фанатов новостями о разрыве в 2021 году. Некоторое время решались юридические вопросы развода и опеки над общими наследниками, однако рэпер и теледива уже завели новые отношения.

Ким начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, что очень не нравилось Канье, который начал открыто угрожать новому избраннику экс-супруги. Музыкант говорил о намерениях вернуть Кардашьян, отправлял пикап с цветами к дому Ким и даже обвинял ее маму Крис Дженнер во вмешательстве в их отношения.

У Ким и Канье четверо детей — Норт, Чикаго, Сейнт и Псалм.

Впрочем, со временем скандалы притихли, а рэпер начал встречаться с Джулией Фокс, а затем с Бьянкой Цензори, на которой уже успел официально жениться.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Шакира и Жерар Пике

Колумбийская певица и испанский футболист разошлись в июне 2022 года. Они являются родителями двух сыновей — Милана и Саши. Впрочем, официально за более чем 10 лет отношений не заключили брак.

После разрыва с певицей Пике закрутил роман со студенткой Кларой Чиа Марти. Сообщалось, что с ней он и изменял бывшей возлюбленной. После этого звезда сцены неоднократно высмеивала в песнях новые отношения экс-возлюбленного и говорила, что он променял "Ferrari на Twingo".

Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Актерская пара закрутила роман на съемках картины "Мистер и миссис Смит". После развода Питта с Дженнифер Энистон новые отношения актера стали более публичными. А в 2014 году они официально поженились. Знаменитости воспитывали шестерых детей: Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло, Нокса и Вивьен (трое последних являются биологическими).

Впрочем, впоследствии на борту частного самолета произошел инцидент, во время которого актер в состоянии алкогольного опьянения поднял руку на бывшую жену, что сам Брэд отрицал.

В 2019 году они официально развелись, однако до сих пор решают вопросы совместной опеки над детьми и управления бизнесами, в частности, винодельней во Франции. Таким образом этот голливудский развод стал самым длинным в истории.

Сейчас же актер находится в отношениях с Инес де Рамон.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, чем Шакира жертвовала ради отношений с Жераром Пике.

Также Фокус писал о продолжении судебных споров между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.