Джолі, Депп та Шакіра: найскандальніші історії розриву зіркових пар

У 2022 році голлівудські фанати активно стежили за судом між Джонні Деппом та Ембер Герд. Тим часом офіційний розрив Анджеліни Джолі та Бреда Пітта розтягнувся на багато років.

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Джонні Депп та Ембер Герд

Знаменитості, між якими була різниця у віці 23 роки, уклали шлюб у 2015 році. Новина стала шоком для фанатів зірки "Піратів Карибського моря", адже за понад 10 років стосунків з Ванессою Параді актор не освідчився матері двох своїх дітей — Лілі-Роуз та Джека.

Депп та Герд познайомилися під час зйомок картини "Ромовий щоденник". Втім, уже за менше як два роки стало відомо про розрив пари. Зірка "Аквамена" подала на колишнього коханого позов за домашнє насильство. Джонні тим часом звинуватив акторку в брехні, проте з ним уже почали розривати контракти кіностудії. Скандальна історія сильно вплинула на карʼєру "Джека Горобця".

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Під час судових засідань стали відомі цікаві та пікантні подробиці їхнього подружнього життя. Зокрема, повідомлялося про зради Ембер з Джеймсом Франком та Ілоном Маском. Також стало відомо, що акторка сходила в туалет на їхнє з Деппом ліжко, на що Герд відповіла, що це зробив її песик.

Зокрема, з'ясувалося, що отримані від актора гроші, які нібито Ембер передала жертвам домашнього насильства, насправді ніхто так і не отримав.

Після багатьох років ворожнечі суд визнав невинність голлівудського актора та зобов'язав його колишню дружину виплатити Джонні компенсацію в розмірі 15 млн доларів. Проте зірка "Аквамена" не мала таких грошей, на що Депп попросив лише мільйон доларів, які передав на благодійність.

Ембер Герд Фото: Getty Images

Кім Кардашʼян та Каньє Вест

Зіркова пара, яка виховує чотирьох спільних дітей, шокувала фанатів новинами про розрив у 2021 році. У Кім та Каньє четверо дітей — Норт, Чикаго, Сейнт і Псалм. Певний час вирішувалися юричні питання розлучення та опіки над спільними спадкоємцями, проте репер та теледіва вже завели нові стосунки.

Кім почала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, що дуже не подобалося Каньє, який почав відкрито погрожувати новому обранцю ексдружини. Музикант говорив про наміри повернути Кардашʼян, відправляв пікап з квітами до дому Кім та навіть звинувачува її маму Кріс Дженнер у втручанні в їхні стосунки.

Втім, з часом скандали притихли, а репер почав зустрічатися з Джулією Фокс, а згодом з Бʼянкою Цензорі, з якою вже встиг офіційно одружитися.

Каньє Вест та Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

Шакіра та Жерар Піке

Колумбійська співачка та іспанський футболіст розійшлися в червні 2022 року. Вони є батьками двох синів — Мілана і Саші. Втім, офіційно за понад 10 років стосунків не уклали шлюб.

Після розриву зі співачкою Піке закрутив роман зі студенткою Кларою Чіа Марті. Повідомлялося, що з нею він і зраджував колишню кохану. Після цього зірка сцени неодноразово висміювала в піснях нові стосунки екскоханого та казала, що він проміняв "Ferrari на Twingo".

Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Акторська пара закрутила роман на зйомках картини "Містер і місіс Сміт". Після розлучення Пітта з Дженніфер Еністон нові стосунки актора стали більш публічними. А у 2014 році вони офіційно одружилися. Знаменитості виховували шістьох дітей: Меддокса, Пакса, Захару, Шайло, Нокса та Вівʼєн (троє останніх є біологічними).

Втім, згодом на борту приватного літака стався інцидент, під час якого актор у стані алкогольного спʼяніння підняв руку на колишню дружину, що сам Бред заперечував.

У 2019 році вони офіційно розлучилися, проте до сьогодні вирішують питання спільної опіки над дітьми та управління бізнесами, зокрема, виноробнею у Франції. Таким чином це голлівудське розлучення стало найдовшим в історії.

Наразі ж актор перебуває у стосунках з Інес де Рамон.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, чим Шакіра жертвувала заради стосунків з Жераром Піке.

Також Фокус писав про продовження судових суперечок між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом.