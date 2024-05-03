Аня Тейлор-Джой пришла на премьеру "Фуриосы" в колючем платье от Пако Рабана

Аня Тейлор-Джой поразила своим оригинальным и откровенным образом на австралийской премьере фильма "Фуриоса". Актриса выбрала винтажный образ 1996 года.

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28-летняя Аня Тейлор-Джой затмила всех на австралийской премьере фильма "Фуриоза: Сага о Безумном Максе" в Сиднее своим причудливым и экстравагантным образом от кутюр. Она также носила эффектный головной убор со множеством торчащих из него стрел. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь она рассказала, как создавался ансамбль, когда зашла в Instagram, чтобы поделиться фотографией, на которой она готовится к важному вечеру.

Аня Тейлор-Джой

На снимке Аня позировала топлесс, скрестив руки на груди, в то время как ее визажист работал над ее макияжем глаз.

Головной убор был частью необычного образа, включавшего мини-платье в стиле золотой кольчуги с весенне-летнего показа высокой моды Paco Rabanne 1996 года.

Она дополнила образ парой золотых туфель на каблуках.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

На красной дорожке Государственного театра к ней присоединились ее партнер по фильму Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки. К слову, Крису и Ане так и не удалось обняться на красной дорожке, потому что платье на бедрах также украшали стрелы.

Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

"Фуриоса", пятый фильм популярной франшизы, выйдет в прокат 24 мая.

В картине рассказывается история происхождения военачальницы Фуриосы, которую в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" играла Шарлиз Терон.

Крису Хемсворту досталась роль злодея Дементуса, которого он описал как "очень жестокого безумца, рожденного в Пустошах".

Трейлер фильма "Фуриоса"

"Он родился в мире, где или ты будешь убивать, или убьют тебя. Он научился править железной рукой. В нем есть харизма, и это очень манипулятивно", — описал Крис своего персонажа.

"Фуриоса" снималась в Новом Южном Уэльсе и должна была стать самым большим фильмом, когда-либо снятым в Австралии . Съемки завершились в сентябре 2022 года.

Создатель франшизы Джордж Миллер вернулся в качестве режиссера и соавтора сценария "Фуриосы" вместе с Нико Латурисом, а также своим давним партнером-продюсером Дугом Митчеллом.