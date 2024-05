Настоящий шедевр: в сети показали одно из самых красивых и сложных платьев Met Gala 2024

Для Моны Патель Met Gala 2024 стал дебютным. Поэтому к появлению на ковровой дорожке она готовилась со всей ответственностью, и ее старания не остались незамеченными.

Related video

Несмотря на то, что прошло уже несколько дней после Met Gala 2024, наряды некоторых гостей активно обсуждаются до сих пор. А видео платья индийской бизнесвумен и филантропа Моны Патель, которая живет во Флориде и в этом году впервые посетила мероприятие, и вовсе стало вирусным. Этот наряд уже назвали самым красивым и самым технологически сложным на балу, а Vogue India посвятил ему целую статью.

Образ Моны, потрясающее нюдовое скульптурное платье до пола с корсетом в форме бабочки и зубчатым шлейфом, отдающее дань уважения теме "Сад времени", – заслуга одного из самых известных звездных стилистов Лоу Роуча, превратившего актрису Зендею в икону моды и стиля. С его подачи созданный на заказ наряд от бренда Iris Van Herpen поразил даже видавших виды модных критиков.

Патель родилась в Вадодаре, штат Гуджарат, в молодом возрасте переехала в США, чтобы получить высшее образование в Университете Рутгерса, и, наконец, поселилась там в 2003 году, чтобы построить карьеру предпринимателя, постепенно создавая империю стоимостью в миллион долларов, охватывающую несколько предприятий. В основе всего этого лежит детище Патель, Couture For Cause, некоммерческая организация, которая объединяет ее любовь к моде и благотворительную деятельность для поддержки значимых проектов. Собрав значительные средства и пожертвования путем продажи на аукционе единственной в своем роде одежды от кутюр (большая часть которой поступила из ее личного архива), обладательница списка Forbes Next 1000 получила билет на Суперкубок моды, Met Gala 2024, где она дебютировала в кастомной одежде Iris Van Herpen.

Облегающее платье Патель имеет неожиданный акцент, который на самом деле придумала сама предпринимательница. Фантазийный наряд завершили золотые браслеты с крыльями, которые двигались благодаря особому механизму. Это дополнение к ее модному образу было акцентом, который Патель реализовала совместно со своей подругой, художником кинетического движения Кейси Карран. Последняя работала над платьем несколько месяцев и закончила его за день до бала.

"Я хотела, чтобы мой дебютный образ был чем-то, что прославляло бы мое наследие, а также сочетал в себе мою любовь к моде, и когда я услышала об этой теме, Iris Van Herpen показалась мне очевидным выбором", – призналась Патель.

Дело в том, что этот голландский бренд прославился своими концептуальными нарядами, а вдохновение он черпает в природе самым уникальным и экстремальным образом, создавая единственные в своем роде ремесленные наряды. Часть из них изготавливается индийскими вышивальными домами, с которыми бренд часто сотрудничает.

Известная своим перфекционизмом, Патель искала лучших в своей сфере, чтобы эффектно появиться на ковровой дорожке. Поэтому неудивительно, что ее выбор пал на легендарного имидж-архитектора Лоу Роуча. В марте они вместе отправились в Индию, чтобы собрать воедино все элементы для этого платья. Сначала Мона и Лоу посетили фабрику в Мумбаи с членами команды Iris Van Herpen, затем искали по городу драгоценности, достойные красной ковровой дорожки.

Мона посвятила балу и платью несколько постов в соцсети, начиная от эскизов и заканчивая демонстрацией порхающих бабочек на своих руках.

Ранее Фокус писал, кто из звезд прибегнул к экстремальному похудению ради того, чтобы блистать стройностью на ковровой дорожке Met Gala 2024.