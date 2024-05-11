Девы и Скорпионы: число месяца для всех знаков Зодиака в мае 2024. Таро-прогноз

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Система Таро напрямую связана с системой нумерологии и астрологии. Именно по этому на каждом аркане карт мы видим число этого аркана, который, безусловно, несет в себе важные смыслы для вопрошающих. Даже в случаях, когда таролог не объясняет суть числа аркана, эта информация бывает важна нем менее, чем значение карты. К слову, каждый знак зодиака также имеет свой числовой аркан в Таро, как и актуальный месяц для каждого представителя знака: в периоде заложены послания, которые можно "прочитать" через цифры. И так, разбираемся, кому из знаков Зодиакального круга, выпадет счастливое число в мае 2024 года на Таро.

Овен

Число месяца для Овнов в мае 2024: Таро-прогноз

Овнам выпадает аркан Мир — число аркана — 21. Завершение, переход на новый уровень, квантовый скачок. Для Овнов период будет важным и основополагающим. Даже то, что вам кажется неважным — может оказать существенное влияние на события вашего будущего. Сейчас и закладывается фундамент больших событий.

Телец

Число месяца для Тельцов в мае 2024: Таро-прогноз

Тельцам выпал аркан Дьявол — число 15, и это обо многом! Во-первых, вас будут искушать и провоцировать. Здесь важно не поддаваться на такие провокации и проходить эти испытания с честью. Во-вторых, вы можете ощутить на себе давление или манипуляции со стороны тех, на кого у вас влияния как раз не будет. В-третьих, вам следует пересмотреть некоторые свои убеждения: возможно вы часто следуете не туда.

Близнецы

Число месяца для Близнецов в мае 2024: Таро-прогноз

Близнецам выпадает аркан Отшельник — 9. Конечно, замкнутость и поиски — это совсем не то, что вам свойственно или понравится. Но почему-то Таро рекомендуют вам уйти в себя и погрузиться в размышления. Это не самый социально активный месяц для представителей знака.

Рак

Число месяца для Раков в мае 2024: Таро-прогноз

Ракам выпадает Колесо Фортуны — число 10! Вас ожидают судьбоносные перемены, возможность взять в свои руки бразды правления или же наоборот — непредвиденные обстоятельства, на которые будет сложно повлиять. В целом, аркан чаще трактуется как позитивный, вне присутствия рядом негативных арканов, поэтому — Раки, возрадуйтесь!

Лев

Число месяца для Львов в мае 2024: Таро-прогноз

Львам выпадает Колесница — число 7! Движение вперед, прорыв в делах. Что-то закрутится и заработает. Все что тормозило и провисало — наконец обретет вектор и внятные перспективы. Вообще, Колесница — это аркан союза между светлыми и теневыми сторонами личности: возможно вам удастся эффективно взять себя в руки и будет вам счастье!

Дева

Число месяца для Дев в мае 2024: Таро-прогноз

Девы, вам выпадает аркан Умеренность — число 14. Степенность и спокойствия, постепенное решение вопросов, замедление в делах. Возможно, на задуманное потребуется больше времени, но все точно движется в нужном русле, просто не так быстро как вам хотелось бы.

Умеренность так же аркан выздоровления. Так что многим представителям знака вероятно, удастся вылечиться от недугов.

Весы

Число месяца для Весов в мае 2024: Таро-прогноз

Весы, в этот раз ваш аркан — Луна, и число 18. Ясности в мае 2024 вам, похоже, не видать! Мутные события, интриги, обманы со стороны близкого окружения и членов семьи. Одним словом, Луна — это про неясность: не самый позитивный аркан в Таро. Из хорошего — если пройдете период правильно — следующим будет Солнце, вероятно вы на пути к нему!

Скорпион

Число месяца для Скорпионов в мае 2024: Таро-прогноз

Скорпионам выпадает аркан Маг и номер — 1!. Вы приступите к новым делам, вам удастся взять под контроль важные для вас процессы, вы научитесь манипулировать событиями и людьми (хотя, это вы и так хорошо умеете). Аркан власти и влияния, управления всеми четырьмя стихиями. Одним словом, мощный месяц для мощного знака Зодиака.

Стрелец

Число месяца для Стрельцов в мае 2024: Таро-прогноз

Стрельцам выпадает нулевой аркан — Дурак. Это про обнуление и несерьезность. Возможно, вам следует научиться начать легче относиться ко многим процессам и даже проблемам. Что будете начинать заново или придется вернутся в начало, потому что какие то важные процессы были пройдена неправильно.

Козерог

Число месяца для Козерогов в мае 2024: Таро-прогноз

Козерогам выпал аркан Смерть — число 13. Не стоит пугаться. Это не в буквальном смысле. Просто вам предстоят явные трансформации, перемены, которые покажутся вам резкими и неожиданными. В целом, месяц будет мощным и сильным для вас, но следует понимать, что события будут резкими — просто нужно подготовиться.

Водолей

Число месяца для Водолеев в мае 2024: Таро-прогноз

Водолеям выпал аркан Влюбленные и число 6!. Удачные договора, союзы, перспективные знакомства, возобновление чувств или рестарт проектов с хорошими перспективами и зелеными горизонтами. В общем, месяц для вас, Водолеи, про договоренности и союзы. Еще для вас может встать вопрос выбора, как в личных отношениях, так и в работе.

Рыбы

Число месяца для Рыб в мае 2024: Таро-прогноз

Рыбам выпадает аркан Иерофант — и число 5. Вам предстоит обучение, общение с наставниками или людьми старшего возраста. Вероятно также прохождение важного урока в жизни или одной из ключевых сфер. Не исключена также необходимость обратиться к врачу или консультанту в рабочей сфере. И еще одно значение — решение! Возможно, вам придется его принимать или же его примут за вас.