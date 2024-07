Владимир Дантес спел в дуэте вместе с Виктором Ющенко (видео)

Артисты призывают украинцев поддержать сбор на нужды ВСУ. Цель 7 миллионов гривен.

Украинский бойс-бэнд Badstreet boys, который занимается благотворительными сборами на нужды ВСУ, запустил новый сбор спев вместе с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Видеоработу на песню Элтона Джона и группы Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word команда опубликовала у себя на странице в Инстаграм.

На видео можно увидеть постоянный состав бойс-бэнда — Антона Тимошенко, Василия Байдака, Олега Свищу, Славу Кедра и певца Владимира Дантеса. Кроме этого, к новому сбору присоединился и бывший президент Украины Виктор Ющенко. На видео 3-й президент Украины играет на фортепиано.

Таким образом коллектив решил больше привлечь внимание к сбору в котором на этот раз объявили сумму в 7 миллионов гривен. за эти средства мужчины планируют приобрести дроны для 3 ОШБ и ГУР и бус для ССО.

Среди тех, кто задонатит на сбор тако проведут розыгрыш в котором победитель получит подарок от Виктора Ющенко. Это будет его собственный мед с пасеки, которую он держит.

Сбор в сети вызвал бурную реакцию пользователей, украинцы отреагировали с юмором: "Ющенко и Тимошенко объединены общим делом. С 2004 такого не видел", "Если соберем 10 млн, будет ли следующее видео с Януковичем?", "Виктор: Я приму участие, если придет и Тимошенко. Пацаны: Ни слова больше", "И сейчас Порошенко увольняет своих пиарщиков, потому что он не здесь".

