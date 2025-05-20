Кража Мелании Трамп: что думают жители родного города первой леди США о пропаже ее скульптуры (фото)
На днях в Севнице, родном городе Мелании Трамп на востоке Словении, кто-то украл статую из бронзы, которая была сделана по ее образу и подобию. И пока полиция ищет воров, местные жители уже имеют свое мнение по поводу случившегося.
Об этом пишет The New York Post.
Бронзовая статуя в натуральную величину, находящаяся в 15 минутах езды от Севницы, исчезла на прошлой неделе. Кто, когда и куда увез ее, неизвестно, заявила пресс-секретарь местно полиции Аленка Дреник Рангус.
"Полиция все еще оценивает кражу, и расследование продолжается", – ответила она журналистам.
Жители города с населением около 5000 человек говорят, что это мог быть акт вандализма, причем не исключают, что статую, вероятно, уже переплавили. Однако никто из опрошенных людей не считает, что исчезновение арт-объекта было каким-либо образом политическим.
"Мелания редко появляется в центре внимания или где-либо еще, и даже когда она что-то делает, это так странно, что я даже не хочу думать о ней так много", — сказал Игорь Павкович, который прожил в Севнице всю свою жизнь и вспомнил, как смеялся, когда впервые увидел статую.
Бесстрастная скульптура с поднятой в приветствии рукой так и не покорила сердца местных жителей. Первоначально сделанная из дерева, она была вырублена из липы и представлена в 2019 году художником, который использовал цепную пилу, чтобы создать очень грубое подобие первой леди США.
Окрашенная в пудрово-голубой цвет, чтобы отразить кашемировое платье и перчатки, которые миссис Трамп носила на первой инаугурации своего мужа в 2017 году, скульптура была высотой 2,7 метра.
За свое недолгое существование она стала объектом высмеивания, и люди часто называли ее "смурфом" или "пугалом".
4 июля 2020 года неизвестные злоумышленники подожгли изделие из липы, и уже вскоре на том же месте появился аналог из бронзы.
Теперь на стволе дерева, служившем постаментом статуи, остались только тяжелые кубистские ступни, отрезанные у лодыжек.
Найти воров будет непросто, считают в Севнице, поскольку статуя была размещена в поле, вдали от муниципального жилого дома, где выросла Мелания Кнавс, и школы, куда она ходила.
Частное поле выходит на реку Сава и зеленую долину, но только бегуны и велосипедисты могли регулярно видеть бронзовую Меланию, пробегая или проезжая мимо.
И деревянные, и металлические итерации были заказаны американским художником Брэдом Дауни, который работал с местными мастерами над созданием скульптур. Он одним из первых сообщил о пропаже статуи.
Пока что никто не взял на себя ответственность за исчезновение статуи, а местных это особо и не расстроило
"Я видела ее только на картинках и подумала, что она очень неэстетична. У меня было ощущение, что кто-то насмехается", – сказала о статуе Нена Бедек, преподаватель рисования, которая, по ее словам, училась в одной школе с будущей миссис Трамп.
"Мы все стыдились статуи, когда ее впервые открыли, особенно Мелания и семья Кнавс", — добавил Бруно Видмар, отельер, чей бизнес процветал за счет слабой связи фабричного городка с Белым домом. Мелания родилась в Ново-Место, а позже ее семья переехала в Севницу. Она уехала оттуда в 1985 году, и с тех пор ее там не видели. Это не помешало городу извлечь выгоду из своего самого известного посла. Миссис Трамп вдохновила местных бизнесменов на создание кофе, шоколада и удобных тапочек. Каждый из товаров брендирован, чтобы избежать претензий по авторским правам.
В сувенирном магазине висит любительская картина, которая объединяет фасад Белого дома с другой знаменитой достопримечательностью Севницы — замком XII века. В кондитерской отеля подают кусочек "Мелании": бисквит с белым шоколадом, сливками и маскарпоне, посыпанный грецкими орехами, фисташками и кунжутом. Жена владельца гостиницы придумала рецепт во время первого срока Трампа.
Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп провела в Белом доме очень мало времени после избрания ее мужа президентом США второй раз. Кроме того, ходят слухи, что в браке президента США – большие проблемы.