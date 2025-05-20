Крадіжка Меланії Трамп: що думають жителі рідного міста першої леді США про зникнення її скульптури (фото)
Днями в Севниці, рідному місті Меланії Трамп на сході Словенії, хтось поцупив статую з бронзи, яка була зроблена за її образом і подобою. І поки поліція шукає злодіїв, місцеві жителі вже мають свою думку з приводу того, що сталося.
Про це пише The New York Post.
Бронзова статуя в натуральну величину, що розташована за 15 хвилин їзди від Севниці, зникла минулого тижня. Хто, коли і куди відвіз її, невідомо, заявила прессекретарка місцевої поліції Альонка Дренік Рангус.
"Поліція все ще оцінює крадіжку, і розслідування триває", — відповіла вона журналістам.
Мешканці міста з населенням близько 5000 осіб кажуть, що це міг бути акт вандалізму, причому не виключають, що статую, імовірно, вже переплавили. Однак ніхто з опитаних людей не вважає, що зникнення арт-об'єкта було якимось чином політичним.
"Меланія рідко з'являється в центрі уваги або деінде, і навіть коли вона щось робить, це так дивно, що я навіть не хочу думати про неї так багато", — сказав Ігор Павкович, який прожив у Севниці все своє життя і згадав, як сміявся, коли вперше побачив статую.
Безпристрасна скульптура з піднятою у вітанні рукою так і не підкорила серця місцевих жителів. Спочатку зроблену з дерева, її вирубали з липи і представив 2019 року художник, який використовував ланцюгову пилу, щоб створити дуже грубу подобу першої леді США.
Пофарбована в пудрово-блакитний колір, щоб відобразити кашемірову сукню і рукавички, які місіс Трамп носила на першій інавгурації свого чоловіка 2017 року, скульптура була заввишки 2,7 метра.
За своє недовге існування вона стала об'єктом висміювання, і люди часто називали її "смурфом" або "опудалом".
4 липня 2020 року невідомі зловмисники підпалили виріб із липи, і вже незабаром на тому ж місці з'явився аналог із бронзи.
Тепер на стовбурі дерева, що слугував постаментом статуї, залишилися тільки важкі кубістські ступнії, відрізані біля щиколоток.
Знайти злодіїв буде непросто, вважають у Севниці, оскільки статуя була розміщена в полі, далеко від муніципального житлового будинку, де виросла Меланія Кнавс, і школи, куди вона ходила.
Приватне поле виходить на річку Сава і зелену долину, але тільки бігуни і велосипедисти могли регулярно бачити бронзову Меланію, пробігаючи або проїжджаючи повз.
І дерев'яні, і металеві ітерації були замовлені американським художником Бредом Дауні, який працював із місцевими майстрами над створенням скульптур. Він одним із перших повідомив про зникнення статуї.
Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за зникнення статуї, а місцевих це особливо й не засмутило
"Я бачила її тільки на картинках і подумала, що вона дуже неестетична. У мене було відчуття, що хтось насміхається", — сказала про статую Нена Бедек, викладачка малювання, яка, за її словами, навчалася в одній школі з майбутньою місіс Трамп.
"Ми всі соромилися статуї, коли її вперше відкрили, особливо Меланія і сім'я Кнавс", — додав Бруно Відмар, готельєр, чий бізнес процвітав за рахунок слабкого зв'язку фабричного містечка з Білим домом. Меланія народилася в Ново-Місці, а пізніше її сім'я переїхала в Севницю. Вона поїхала звідти 1985 року, і відтоді її там не бачили. Це не завадило місту отримати вигоду зі свого найвідомішого посла. Місіс Трамп надихнула місцевих бізнесменів на створення кави, шоколаду і зручних капців. Кожен із товарів брендований, щоб уникнути претензій щодо авторських прав.
У сувенірному магазині висить аматорська картина, яка поєднує фасад Білого дому з іншою знаменитою пам'яткою Севниці — замком XII століття. У кондитерській готелю подають шматочок "Меланії": бісквіт із білим шоколадом, вершками і маскарпоне, посипаний волоськими горіхами, фісташками і кунжутом. Дружина власника готелю придумала рецепт під час першого терміну Трампа.
Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп провела в Білому домі дуже мало часу після обрання її чоловіка президентом США вдруге. Крім того, ходять чутки, що в шлюбі президента США — великі проблеми.