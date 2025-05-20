Крадіжка Меланії Трамп: що думають жителі рідного міста першої леді США про зникнення її скульптури (фото)

Днями в Севниці, рідному місті Меланії Трамп на сході Словенії, хтось поцупив статую з бронзи, яка була зроблена за її образом і подобою. І поки поліція шукає злодіїв, місцеві жителі вже мають свою думку з приводу того, що сталося.

Related video

Про це пише The New York Post.

Бронзова статуя в натуральну величину, що розташована за 15 хвилин їзди від Севниці, зникла минулого тижня. Хто, коли і куди відвіз її, невідомо, заявила прессекретарка місцевої поліції Альонка Дренік Рангус.

"Поліція все ще оцінює крадіжку, і розслідування триває", — відповіла вона журналістам.

Мешканці міста з населенням близько 5000 осіб кажуть, що це міг бути акт вандалізму, причому не виключають, що статую, імовірно, вже переплавили. Однак ніхто з опитаних людей не вважає, що зникнення арт-об'єкта було якимось чином політичним.

"Меланія рідко з'являється в центрі уваги або деінде, і навіть коли вона щось робить, це так дивно, що я навіть не хочу думати про неї так багато", — сказав Ігор Павкович, який прожив у Севниці все своє життя і згадав, як сміявся, коли вперше побачив статую.

Безпристрасна скульптура з піднятою у вітанні рукою так і не підкорила серця місцевих жителів. Спочатку зроблену з дерева, її вирубали з липи і представив 2019 року художник, який використовував ланцюгову пилу, щоб створити дуже грубу подобу першої леді США.

Пофарбована в пудрово-блакитний колір, щоб відобразити кашемірову сукню і рукавички, які місіс Трамп носила на першій інавгурації свого чоловіка 2017 року, скульптура була заввишки 2,7 метра.

За своє недовге існування вона стала об'єктом висміювання, і люди часто називали її "смурфом" або "опудалом".

Статую прозвали "смурфом" через її колір Фото: Колаж CNN

4 липня 2020 року невідомі зловмисники підпалили виріб із липи, і вже незабаром на тому ж місці з'явився аналог із бронзи.

Тепер на стовбурі дерева, що слугував постаментом статуї, залишилися тільки важкі кубістські ступнії, відрізані біля щиколоток.

Знайти злодіїв буде непросто, вважають у Севниці, оскільки статуя була розміщена в полі, далеко від муніципального житлового будинку, де виросла Меланія Кнавс, і школи, куди вона ходила.

Приватне поле виходить на річку Сава і зелену долину, але тільки бігуни і велосипедисти могли регулярно бачити бронзову Меланію, пробігаючи або проїжджаючи повз.

І дерев'яні, і металеві ітерації були замовлені американським художником Бредом Дауні, який працював із місцевими майстрами над створенням скульптур. Він одним із перших повідомив про зникнення статуї.

Статуя стояла на приватному полі Фото: Getty Images

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за зникнення статуї, а місцевих це особливо й не засмутило

"Я бачила її тільки на картинках і подумала, що вона дуже неестетична. У мене було відчуття, що хтось насміхається", — сказала про статую Нена Бедек, викладачка малювання, яка, за її словами, навчалася в одній школі з майбутньою місіс Трамп.

"Ми всі соромилися статуї, коли її вперше відкрили, особливо Меланія і сім'я Кнавс", — додав Бруно Відмар, готельєр, чий бізнес процвітав за рахунок слабкого зв'язку фабричного містечка з Білим домом. Меланія народилася в Ново-Місці, а пізніше її сім'я переїхала в Севницю. Вона поїхала звідти 1985 року, і відтоді її там не бачили. Це не завадило місту отримати вигоду зі свого найвідомішого посла. Місіс Трамп надихнула місцевих бізнесменів на створення кави, шоколаду і зручних капців. Кожен із товарів брендований, щоб уникнути претензій щодо авторських прав.

У сувенірному магазині висить аматорська картина, яка поєднує фасад Білого дому з іншою знаменитою пам'яткою Севниці — замком XII століття. У кондитерській готелю подають шматочок "Меланії": бісквіт із білим шоколадом, вершками і маскарпоне, посипаний волоськими горіхами, фісташками і кунжутом. Дружина власника готелю придумала рецепт під час першого терміну Трампа.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп провела в Білому домі дуже мало часу після обрання її чоловіка президентом США вдруге. Крім того, ходять чутки, що в шлюбі президента США — великі проблеми.