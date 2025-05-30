"Хотел идти в ВСУ вместе с папой": где и чем занимается сын погибшего Максима Нелипы

У телеведущего Максима Нелипы, который недавно погиб на фронте, остались двое детей: младшая дочь Мария и взрослый сын Артем. Они вместе с мамой проживают в Израиле.

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Об этом бывшая жена Максима Нелипы Тамара рассказала OBOZ.UA.

Как выяснилось, Тамара Нелипа в марте 2022 года уехала с детьми из Украины в Израиль. В этой стране они живут до сих пор.

Сначала Артем, которому тогда еще было 17 лет, категорически отказывался покидать Украину. Парень хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины вместе с отцом, который присоединился к войску с первых дней войны.

Сейчас Артем уже совершеннолетний. Он проходит службу в одном из боевых подразделений армии Израиля. По словам его мамы, парень самостоятельно принял это решение и ни у кого не спрашивал советов.

"Мы недавно вспоминали, что когда Артем был маленьким, он очень любил играть в компьютерную игру Counter-Strike. Я тогда ругала его, говорила, что вредит зрению и лучше пойти поиграть на улицу с друзьями. А он мне отвечает: "Мама, я все детство готовился к этому, чувствуя, что когда-то придется что-то такое делать в жизни", — поделилась Тамара.

Гибель Максима Нелипы: что известно

Максим Нелипа погиб 12 мая Фото: Andrii Nelipa / Facebook

Известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, звезда КВН, шоу "Танцы со звездами", "Кто там?" и других программ, сменил сцену на поле боя, когда в марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины. 12 мая он погиб на российско-украинской войне. Сейчас идет следствие обстоятельств его смерти. В воинской части, где служил Нелипа в последнее время, отметили, что актера там назначили командиром.

Информация о том, что Максим Нелипа на щите, стала ударом для известных людей, которые хорошо знали и уважали его.

Брат погибшего Максима Нелипы рассказал о его службе. Максим служил сначала в ТрО, а затем в ВСУ. Был частью Сил беспилотных систем.

Максим Нелипа об Украине

Фокус также писал о том, что говорил Максим Нелипа об Украине.

"Из страны бежать я еще не готов. Верю в светлое будущее Украины и надеюсь, потому что люди у нас настоящие... Ну, они должны жить хорошо и в хорошей стране, потому что они этого достойны. Скажем так, глядя на Сирию, главное, что у нас нет войны (стучит по столу — Ред.), а дальше, может, кто-то наестся, пройдет аллергия на деньги, проснется совесть, что-то начнет меняться. Дороги будут стоять десятилетиями не там только, где ездят депутаты, но и где люди... Ох, под Трускавцом можно снимать, как после войны было. Я верю, что это изменится", — говорил Максим.