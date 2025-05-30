"Хотів іти в ЗСУ разом із татом": де і чим займається син загиблого Максима Неліпи

У телеведучого Максима Неліпи, який нещодавно загинув на фронті, залишилися двоє дітей: молодша донька Марія та дорослий син Артем. Вони разом з мамою проживають в Ізраїлі.

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Про це колишня дружина Максима Неліпи Тамара розповіла OBOZ.UA.

Як зʼясувалося, Тамара Неліпа в березні 2022 року виїхала з дітьми з України до Ізраїлю. У цій країні вони живуть і досі.

Спочатку Артем, якому тоді ще було 17 років, категорично відмовлявся залишати Україну. Хлопець хотів вступити до лав Збройних сил України разом із батьком, який долучився до війська з перших днів війни.

Зараз Артем уже повнолітній. Він проходить службу в одному з бойових підрозділів армії Ізраїлю. За словами його мами, хлопець самостійно ухвалив це рішення і ні в кого не питав порад.

"Ми нещодавно згадували, що коли Артем був маленьким, він дуже любив грати у комп’ютерну гру Counter-Strike. Я тоді сварила його, казала, що шкодить зору та краще піти погратися на вулицю з друзями. А він мені відповідає: "Мамо, я все дитинство готувався до цього, відчуваючи, що колись доведеться щось таке робити в житті", — поділилася Тамара.

Загибель Максима Неліпи: що відомо

Максим Неліпа загинув 12 травня Фото: Andrii Nelipa / Facebook

Відомий український актор та телеведучий Максим Неліпа, зірка КВК, шоу "Танці з зірками", "Хто там?" та інших програм, змінив сцену на поле бою, коли у березні 2022 року долучився до лав Збройних сил України. 12 травня він загинув на російсько-українській війні. Наразі триває слідство обставин його смерті. У військовій частині, де служив Неліпа останнім часом, зазначили, що актора там призначили командиром.

Інформація про те, що Максим Неліпа на щиті, стала ударом для відомих людей, які добре знали і поважали його.

Брат загиблого Максима Неліпи розповів про його службу. Максим служив спочатку у ТрО, а потім у ЗСУ. Був частиною Сил безпілотних систем.

Максим Неліпа про Україну

Фокус також писав про те, що говорив Максим Неліпа про Україну.

"З країни тікати я ще не готовий. Вірю у світле майбутнє України й маю надію, тому що люди в нас справжні… Ну, вони мають жити гарно та в гарній країні, бо вони цього достойні. Скажімо так, дивлячись на Сирію, головне, що в нас немає війни (стукає по столу — Ред.), а далі, може, хтось наїсться, пройде алергія на гроші, проснеться совість, щось почне змінюватися. Дороги будуть стояти десятиріччями не там лише, де їздять депутати, а й де люди… Ох, під Трускавцем можна знімати, як після війни було. Я вірю, що це зміниться", — казав Максим.