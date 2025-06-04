После судебных тяжб: Сальма Хайек публично обратилась к сыну мужа-миллиардера (фото)

58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поддерживает тесные отношения с бывшей девушкой своего мужа и их сыном. Последний закончил частную школу накануне.

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Кадрами с выпускного звезда экрана поделилась в Instagram.

Единственный наследник канадской супермодели Линды Евангелисты и французского миллиардера Франсуа-Анри Пино Августин Джеймс закончил среднюю школу. На выпускной пришла и звездная мачеха юноши Сальма Хайек.

"Поздравляем тебя с тем, что ты стал таким необыкновенным молодым человеком и продолжаешь оставаться нашим замечательным мальчиком, а также поздравляем Линду, Франсуа и всех родителей, которые довели наших детей до этого момента. Легче сказать, чем сделать", — написала актриса мексиканского происхождения.

На фото Августин позировал с мамой, отцом, мачехой и друзьями. Юноша окончил частную школу Дуайта-Инглвуда, что в Инглвуде, штат Нью-Джерси.

Сальма Хайек с пасынком

Сальма Хайек и Линда Евангелиста

Жена Франсуа-Анри Пино и его бывшая избранница поддерживают хорошие отношения.

"Люблю тебя. И всю твою поддержку", — написала Линда Евангелиста в комментариях к посту Сальмы.

В частности, канадская супермодель показалась с сыном-выпускником в своих соцсетях.

"А потом это случилось. Я гордая мама. Благословенна, благословенна, благословенна", — подписала фото звезда подиумов.

Линда Евангелиста с сыном

Кто такой Августин Джеймс Евангелист Пино

Августин родился в октябре 2006 года от кратковременного романа супермодели Линды Евангелисты и французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, генерального директора группы Kering. После рождения ребенка Линда долгое время не раскрывала имя отца, но в 2011 году подала в суд на бизнесмена с требованием алиментов в размере $46 000 в месяц. Это стало одним из самых высоких требований в истории семейного суда Нью-Йорка. Стороны достигли мирового соглашения в 2012 году.

Несмотря на сложное прошлое, Линда Евангелиста и Сальма Хайек смогли построить теплые отношения. Актриса, которая вышла замуж за Франсуа-Анри Пино в 2009 году, стала мачехой Августина. К тому же, она родила мужу дочь Валентину.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сальма Хайек призналась, что прячет седину не дорогой краской, а обычной тушью для ресниц.

Хайек трогательно высказалась о своей крепкой дружбе с испанской актрисой Пенелопой Крус.

Кроме того, Сальма Хайек позировала на красной дорожке с Линдой Евангелистой и ее сыном Августином.