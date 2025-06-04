Після судових позовів: Сальма Хаєк публічно звернулася до сина чоловіка-мільярдера (фото)
58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк підтримує тісні стосунки з колишньою дівчиною свого чоловіка та їхнім сином. Останній закінчив приватну школу напередодні.
Кадрами з випускного зірка екрану поділилася в Instagram.
Єдиний спадкоємець канадської супермоделі Лінди Євангелісти та французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно Августин Джеймс закінчив середню школу. На випускний завітала і зіркова мачуха юнака Сальма Хаєк.
"Вітаємо тебе з тим, що ти став таким надзвичайним молодим чоловіком і продовжуєш залишатися нашим чудовим хлопчиком, а також вітаємо Лінду, Франсуа і всіх батьків, які довели наших дітей до цього моменту. Легше сказати, ніж зробити", — написала акторка мексиканського походження.
На фото Августин позував з мамою, батьком, мачухою та друзями. Юнак закінчив приватну школу Дуайта-Інглвуда, що в Інглвуді, штат Нью-Джерсі.
Сальма Хаєк і Лінда Євангеліста
Дружина Франсуа-Анрі Піно та його колишня обраниця підтримують хороші стосунки.
"Люблю тебе. І всю твою підтримку", — написала Лінда Євангеліста в коментарях до посту Сальми.
Зокрема, канадська супермодель показалася із сином-випускником у своїх соцмережах.
"А потім це сталося. Я горда мама. Благословенна, благословенна, благословенна", — підписала фото зірка подіумів.
Хто такий Августин Джеймс Євангеліста Піно
Августин народився в жовтні 2006 року від короткочасного роману супермоделі Лінди Євангелісти та французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, генерального директора групи Kering. Після народження дитини Лінда тривалий час не розкривала ім’я батька, але у 2011 році подала до суду на бізнесмена з вимогою аліментів у розмірі $46 000 на місяць. Це стало однією з найвищих вимог в історії сімейного суду Нью-Йорка. Сторони досягли мирової угоди у 2012 році.
Попри складне минуле, Лінда Євангеліста та Сальма Хаєк змогли побудувати теплі стосунки. Акторка, яка вийшла заміж за Франсуа-Анрі Піно у 2009 році, стала мачухою Августина. До того ж, вона народила чоловіку доньку Валентину.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Сальма Хаєк зізналася, що ховає сивину не дорогою фарбою, а звичайною тушшю для вій.
- Хаєк зворушливо висловилася про свою міцну дружбу з іспанською акторкою Пенелопою Крус.
Крім того, Сальма Хаєк позувала на червоній доріжці з Ліндою Євангелістою та її сином Августином.