Після судових позовів: Сальма Хаєк публічно звернулася до сина чоловіка-мільярдера (фото)

58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк підтримує тісні стосунки з колишньою дівчиною свого чоловіка та їхнім сином. Останній закінчив приватну школу напередодні.

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Кадрами з випускного зірка екрану поділилася в Instagram.

Єдиний спадкоємець канадської супермоделі Лінди Євангелісти та французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно Августин Джеймс закінчив середню школу. На випускний завітала і зіркова мачуха юнака Сальма Хаєк.

"Вітаємо тебе з тим, що ти став таким надзвичайним молодим чоловіком і продовжуєш залишатися нашим чудовим хлопчиком, а також вітаємо Лінду, Франсуа і всіх батьків, які довели наших дітей до цього моменту. Легше сказати, ніж зробити", — написала акторка мексиканського походження.

На фото Августин позував з мамою, батьком, мачухою та друзями. Юнак закінчив приватну школу Дуайта-Інглвуда, що в Інглвуді, штат Нью-Джерсі.

Сальма Хаєк з пасинком

Сальма Хаєк і Лінда Євангеліста

Дружина Франсуа-Анрі Піно та його колишня обраниця підтримують хороші стосунки.

"Люблю тебе. І всю твою підтримку", — написала Лінда Євангеліста в коментарях до посту Сальми.

Зокрема, канадська супермодель показалася із сином-випускником у своїх соцмережах.

"А потім це сталося. Я горда мама. Благословенна, благословенна, благословенна", — підписала фото зірка подіумів.

Лінда Євангеліста із сином

Хто такий Августин Джеймс Євангеліста Піно

Августин народився в жовтні 2006 року від короткочасного роману супермоделі Лінди Євангелісти та французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, генерального директора групи Kering. Після народження дитини Лінда тривалий час не розкривала ім’я батька, але у 2011 році подала до суду на бізнесмена з вимогою аліментів у розмірі $46 000 на місяць. Це стало однією з найвищих вимог в історії сімейного суду Нью-Йорка. Сторони досягли мирової угоди у 2012 році.

Попри складне минуле, Лінда Євангеліста та Сальма Хаєк змогли побудувати теплі стосунки. Акторка, яка вийшла заміж за Франсуа-Анрі Піно у 2009 році, стала мачухою Августина. До того ж, вона народила чоловіку доньку Валентину.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сальма Хаєк зізналася, що ховає сивину не дорогою фарбою, а звичайною тушшю для вій.

Хаєк зворушливо висловилася про свою міцну дружбу з іспанською акторкою Пенелопою Крус.

Крім того, Сальма Хаєк позувала на червоній доріжці з Ліндою Євангелістою та її сином Августином.