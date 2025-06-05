Пальчики оближешь, как в ресторане: что можно приготовить из черствого хлеба (фото)

Правильное хранение хлеба является ключом к его свежести. Однако даже черствый хлеб можно использовать различными способами, приготовив вкусные блюда.

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Об этом пишет Telegraph.

По данным крупнейшей лондонской благотворительной организации по перераспределению продуктов питания The Felix Project, хлеб возглавляет рейтинг самых растрачиваемых продуктов в Великобритании: 24 млн ломтиков хлеба, которые выбрасываются ежедневно.

Джейсон Гири, пекарь, говорит, что правильное хранение хлеба является ключом к его свежести: "Хлебные контейнеры или бумажные пакеты — лучший вариант, они позволяют хлебу дышать, одновременно предотвращая излишнюю влажность".

Он объясняет, что хранение хлеба в полиэтиленовых пакетах, как это делают многие из нас, не является идеальным, поскольку это задерживает влагу и "способствует конденсации, что приводит к влажному хлебу или нежелательному появлению плесени".

Черствости также можно избежать. Если вы все же заметите, что ваш хлеб потерял свежесть, Гири предлагает простой способ ее оживить: "Сбрызните корочку водой и прогрейте ее в духовке при температуре 180°C в течение пяти-десяти минут. Это оживит корочку и смягчит внутреннюю часть, давая вашему хлебу вторую жизнь".

Или же можно поэкспериментировать с новыми блюдами.

Ароматизированные гренки

Хотя обычные гренки прекрасно подходят для придания хрусткости супам и салатам, существует много способов сделать их еще интереснее.

Нарежьте толстый, нарезанный черствый хлеб кубиками (или порвите кусочки лепешки или питы) и перемешайте с маслом, специями и травами, а затем выпекайте при температуре 180°C в течение 10-15 минут до хрустящей золотисто-коричневой корочки.

Можно добавить немного оливкового масла, семян тмина, розмарина или цедру лимона, и подогреть в микроволновой печи в течение одной минуты. Оставьте на несколько минут остыть.

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Панцанелла

Классический итальянский хлебный салат — отличный способ использовать остатки хлеба с открытой текстурой, такие как чиабатта или хлеб на закваске. Кулинары советуют сначала слегка поджарить порванный хлеб под грилем несколько минут, а затем добавить большое количество грубо нарезанных помидоров, немного черных оливок и, возможно, немного каперсов или красного лука, а также много приправ, оливкового масла и красного винного уксуса, а затем добавить мягкие травы, такие как базилик или петрушка. Также можно добавить немного креветок или моцареллы, или попробуйте этот рецепт панцанеллы с сардинами.

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Чесночный хлеб

Стоит начать со смешивания тертого или рваного сыра (еще один шанс использовать остатки) — например, смесь моцареллы и ароматного сыра, такого как выдержанный чеддер или конте — вместе с немного измельченного чеснока и измельченной мягкой зелени, такой как петрушка и лук-шнитт. Кусочки хлеба не должны быть обычного размера или толщины, но нарежьте их примерно такой же высоты, как и форма для запекания, которую вы используете. Смажьте хлеб маслом, а затем сложите кусочки вместе в форму, посыпая сырной смесью между ломтиками. Накройте фольгой и выпекайте при температуре 200°C примерно 30 минут, снимая фольгу на последние 10 минут, чтобы верх стал золотистым и хрустящим.

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Мухаммара

Этот ближневосточный соус из жареного красного перца и панировочных сухарей довольно легко приготовить, взбив 50 г черствого белого хлеба, порванного на кусочки, с зубчиком чеснока, горстью половинок грецких орехов и половиной банки жареного перца до однородной массы. Добавьте оливковое масло, соль, молотый тмин и лимонный сок по вкусу. Перемешайте смесь в неглубокой миске и подавайте, посыпав зернами граната или крошеной фетой.

Творожный хлебный пудинг с маслом

Хлебный пудинг с маслом — это сытный способ использовать половину нарезанной буханки, но его не обязательно подавать на десерт. Можно приготовить простые сэндвичи с чеддером, хорошо намазав их горчицей; ветчина, нарезанные помидоры и мелко нарезанный зеленый лук также станут отличным дополнением. Разрежьте сэндвичи на треугольные четверти и выложите в жаропрочную форму, прежде чем полить яйцами, взбитыми с молоком и каплей сливок. Посыпьте сверху немного тертого сыра и оставьте на несколько минут, прежде чем выпекать при температуре 180°C примерно 40 минут, до золотистого оттенка.

Гренки с корицей

Смажьте маслом ломтики черствого белого, цельнозернового или фруктового хлеба и нарежьте их на четвертинки. Жарьте на антипригарной сковороде две-три минуты с каждой стороны, пока они не станут хрустящими и золотистыми. Добавьте немного молотой корицы к сахарной пудре и щедро посыпьте сверху. Ешьте сразу. Можно смаковать с нарезанной клубникой, лавандой или цветущим тимьяном.

Бисквитные палочки для тирамису

Закончились бисквитные палочки для трайфла или тирамису? Булочки бриош — хорошая альтернатива, свежая или нет. Можно сначала слегка поджарить ее для дополнительного вкуса или, если вы готовите отдельные порции, нарежьте рулетики бриош дисками; они хорошо смотрятся в стеклянной посуде.

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