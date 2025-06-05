Пальчики оближеш, як у ресторані: що можна приготувати з черствого хліба (фото)

Правильне зберігання хліба є ключем до його свіжості. Проте навіть черствий хліб можна використати різними способами, приготувавши смачні страви.

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Про це пише Telegraph.

За даними найбільшої лондонської благодійної організації з перерозподілу продуктів харчування The Felix Project, хліб очолює рейтинг найбільш змарнованих продуктів у Великій Британії: 24 млн скибочок хліба, які викидаються щодня.

Джейсон Гірі, пекар, каже, що правильне зберігання хліба є ключем до його свіжості: "Хлібні контейнери або паперові пакети – найкращий варіант, вони дозволяють хлібу дихати, водночас запобігаючи зайвій вологості".

Він пояснює, що зберігання хліба в поліетиленових пакетах, як це роблять багато хто з нас, не є ідеальним, оскільки це затримує вологу та "сприяє конденсації, що призводить до вологого хліба або небажаної появи плісняви".

Черствості також можна уникнути. Якщо ви все ж таки помітите, що ваш хліб втратив свіжість, Гірі пропонує простий спосіб її оживити: "Збризніть скоринку водою та прогрійте її в духовці за температури 180°C протягом п’яти-десяти хвилин. Це оживить скоринку та пом’якшить внутрішню частину, даючи вашому хлібу друге життя".

Або ж можна поекспериментувати з новими стравами.

Ароматизовані грінки

Хоча звичайні грінки чудово підходять для додання хрусткості супам і салатам, існує багато способів зробити їх ще цікавішими.

Наріжте товстий, нарізаний черствий хліб кубиками (або порвіть шматочки коржа чи піти) та перемішайте з олією, спеціями та травами, а потім випікайте за температури 180°C протягом 10-15 хвилин до хрусткої золотисто-коричневої скоринки.

Можна додати трохи оливкової олії, насіння кмину, розмарину чи цедру лимона, і підігріти в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини. Залиште на кілька хвилин остигнути.

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Панцанела

Класичний італійський хлібний салат – чудовий спосіб використати залишки хліба з відкритою текстурою, такі як чіабата або хліб на заквасці. Кулінари радять спочатку злегка підсмажити порваний хліб під грилем кілька хвилин, а потім додати велику кількість грубо нарізаних помідорів, трохи чорних оливок і, можливо, трохи каперсів або червоної цибулі, а також багато приправ, оливкової олії та червоного винного оцту, а потім додати м'які трави, такі як базилік або петрушка. Також можна додати трохи креветок або моцарели, або спробуйте цей рецепт панцанели із сардинами.

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Часниковий хліб

Варто почати зі змішування тертого або рваного сиру (ще один шанс використати залишки) – наприклад, суміш моцарели та ароматного сиру, такого як витриманий чеддер або конте – разом з трохи подрібненого часнику та подрібненої м’якої зелені, такої як петрушка та цибуля-шніт. Шматочки хліба не повинні бути звичайного розміру чи товщини, але наріжте їх приблизно такої ж висоти, як і форма для запікання, яку ви використовуєте. Змастіть хліб маслом, а потім складіть шматочки разом у форму, посипаючи сирною сумішшю між скибочками. Накрийте фольгою та випікайте при температурі 200°C приблизно 30 хвилин, знімаючи фольгу на останні 10 хвилин, щоб верх став золотистим і хрустким.

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Мухаммара

Цей близькосхідний соус із смаженого червоного перцю та панірувальних сухарів доволі легко приготувати, збивши 50 г черствого білого хліба, порваного на шматочки, із зубчиком часнику, жменею половинок волоських горіхів та половиною банки смаженого перцю до однорідної маси. Додайте оливкову олію, сіль, мелений кмин та лимонний сік за смаком. Перемішайте суміш у неглибокій мисці та подавайте, посипавши зернами граната або кришеною фетою.

Сирний хлібний пудинг з маслом

Хлібний пудинг з маслом – це ситний спосіб використати половину нарізаного буханця, але його не обов'язково подавати на десерт. Можна приготувати прості сендвічі з чеддером, добре намастивши їх гірчицею; шинка, нарізані помідори та дрібно нарізана зелена цибуля також стануть чудовим доповненням. Розріжте сендвічі на трикутні чверті та викладіть у жароміцну форму, перш ніж полити яйцями, збитими з молоком та краплею вершків. Посипте зверху трохи тертого сиру та залиште на кілька хвилин, перш ніж випікати при температурі 180°C приблизно 40 хвилин, до золотистого відтінку.

Грінки з корицею

Змастіть маслом скибочки черствого білого, цільнозернового або фруктового хліба та наріжте їх на четвертинки. Смажте на антипригарній сковороді дві-три хвилини з кожного боку, доки вони не стануть хрусткими та золотистими. Додайте трохи меленої кориці до цукрової пудри та щедро посипте зверху. Їжте одразу. Можна смакувати з нарізаною полуницею, лавандою або квітучим чебрецем.

Бісквітні палички для тірамісу

Закінчилися бісквітні палички для трайфлу чи тірамісу? Булочки бріош – гарна альтернатива, свіжа чи ні. Можна спочатку злегка підсмажити її для додаткового смаку або, якщо ви готуєте окремі порції, наріжте рулетики бріош ​​дисками; вони гарно виглядають у скляному посуді.

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