"В какое время мы живем": Вакарчук высказался о смерти друга, что о нем известно (фото)

В четверг, 12 июня, ушел из жизни концертный гитарист группы "Океана Эльзы" — Гриша Чайка. Музыкант боролся с онкологическим заболеванием.

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В мае этого года харьковскому музыканту диагностировали рак крови. Тогда друзья и коллеги организовали благотворительный сбор средств на лечение. Однако, к сожалению, спасти жизнь артисту не удалось. Сначала информация о его смерти появилась на странице коллектива в Instagram, а затем на новость отреагировал лично Святослав Вакарчук.

"Сегодня не стало нашего друга, хорошего музыканта и светлого человека — Гриши Чайки. Я сижу и думаю, в какое же время мы живем... У каждого — так много потерь... болезненных, непоправимых... у каждого. Подумалось, что слова песни "Двое", которую мы выпустили именно сейчас, будто напоминают, что настоящая духовная и эмоциональная связь между людьми — дает большую силу и вдохновение тем, кто ее действительно чувствует. Где бы ты ни был на земле... Или в небесах не летал... Покойся с Богом, дорогой Гриша! Ты — навсегда с нами", — прокомментировал потерю певец.

Последняя публикация музыканта

Последнюю публикацию Чайка сделал 10 июня. Он рассказывал о периоде восстановления после второго курса химиотерапии. Также артист поднял важную проблему нехватки доноров крови и призвал всех неравнодушных людей присоединиться к донорству.

"Он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг, Гриша Чайка", — попрощались с коллегой участники группы.

Отреагировал на смерть музыканта и его товарищ — фотограф Александр Маслов.

Фотограф Александр Маслов отреагировал на смерть товарища Фото: Facebook

"Больно, скребет на сердце, что так много смерти вокруг и что идут такие люди и не останавливается эта туча. Гриша был спокойным, он был добрым. Виделись нечасто — каждые несколько лет, то в Украине, то на концертах "ОЭ" в США. Между этими фото где-то 20 лет, первая, когда мы еще были юношами в Харькове — он основал и играл в группе 4.a.y.k.a. Вторая — на юбилейном концерте "ОЭ" в Киеве во время войны в том году. Трудно поверить в такие вещи, несмотря на то, что смерть на днях стала большой частью жизни, все равно так трудно. Пока Гриша, я буду больше ценить каждый момент и вдох, как ты советовал", — написал Маслов в Facebook.

Что известно о Грише Чайке

В 2000 году он создал музыкальный коллектив 4.a.y.k.a. С 2015 года исполнял обязанности сессионного гитариста и гитарного техника в составе группы "Океан Эльзы". Также был участником групп Sunsay и Kislorod.

Чайка активно участвовал в концертной деятельности и творческих проектов многочисленных украинских коллективов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

22 января 2025 года в возрасте 74 лет умер украинский джазовый музыкант, саксофонист и основатель уникального детского джазового биг-бэнда Александр Гебель. О трагической новости сообщил украинский джазовый журналист Алексей Коган в своем Facebook.

Также недавно ушел из жизни актер Эд Гейл, сыгравший куклу Чаки. 61-летний Эд Гейл умер в хосписе в Лос-Анджелесе 27 мая. Его смерть подтвердила племянница актера — Кейси Гейл в соцсетях.

Кроме того, Вакарчук написал песню, посвященную защитникам Мариуполя.