"В який час ми живемо": Вакарчук висловився про смерть друга, що про нього відомо (фото)

У четвер, 12 червня, пішов з життя концертний гітарист гурту "Океану Ельзи" — Гриша Чайка. Музикант боровся з онкологічним захворюванням.

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У травні цього року харківському музиканту діагностували рак крові. Тоді друзі та колеги організували благодійний збір коштів на лікування. Однак, на жаль, врятувати життя артистові не вдалося. Спочатку інформація про його смерть з’явилась на сторінці колективу в Instagram, а згодом на новину відреагував особисто Святослав Вакарчук.

"Сьогодні не стало нашого друга, хорошого музиканта і світлої людини – Гріші Чайки. Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо… У кожного — так багато втрат… болісних, непоправних… у кожного. Подумалось, що слова пісні "Двоє", яку ми випустили саме зараз, ніби нагадують, що справжній духовний та емоційний звʼязок між людьми — дає велику силу і натхнення тим, хто його справді відчуває. Де б ти не був на землі… Чи в небесах не літав… Спочивай з Богом, дорогий Гріша! Ти — назавжди з нами", — прокоментував втрату співак.

Остання публікація музиканта

Останню публікацію Чайка зробив 10 червня. Він розповідав про період відновлення після другого курсу хімієтерапії. Також артист порушив важливу проблему нестачі донорів крові та закликав усіх небайдужих людей долучитися до донорства.

"Він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам'ять тобі, друже, Гришо Чайка", — попрощалися з колегою учасники гурту.

Відреагував на смерть музиканта і його товариш — фотограф Олександр Маслов.

Фотограф Олександр Маслов відреагував на смерть товариша Фото: Facebook

"Боляче, шкребе на серці, що так багато смерті навколо і що ідуть такі люди й не зупиняється ця хмара. Гріша був спокійним, він був добрим. Бачились нечасто — кожні кілька років, то в Україні, то на концертах "ОЕ" в США. Між цими фото десь 20 років, перша, коли ми ще були юнаками в Харкові — він заснував і грав в гурті 4.a.y.k.a. Друга — на ювілейному концерті "ОЕ" в Києві під час війни того року. Важко повірити в такі речі, попри те, що смерть цими днями стала великою частиною життя, все одно так важко. Бувай Гріша, я буду більше цінувати кожний момент і подих, як ти радив", — написав Маслов у Facebook.

Що відомо про Гришу Чайку

У 2000 році він створив музичний колектив 4.a.y.k.a. З 2015 року виконував обов'язки сесійного гітариста та гітарного техніка у складі групи "Океан Ельзи". Також був учасником гуртів Sunsay та Kislorod.

Чайка активно долучався до концертної діяльності та творчих проєктів численних українських колективів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

22 січня 2025 року у віці 74 роки помер український джазовий музикант, саксофоніст і засновник унікального дитячого джазового біг-бенду Олександр Гебель. Про трагічну новину повідомив український джазовий журналіст Олексій Коган у своєму Facebook.

Також нещодавно пішов з життя актор Ед Гейл, який зіграв ляльку Чакі. 61-річний Ед Гейл помер у хоспісі в Лос-Анджелесі 27 травня. Його смерть підтвердила племінниця актора — Кейсі Гейл в соцмережах.

Крім того, Вакарчук написав пісню, присвячену захисникам Маріуполя.