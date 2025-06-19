Дмитрий Комаров услышал от карпатских мольфарок удивительное предсказание: о чем речь

В марте телеведущий Дмитрий Комаров шокировал поклонников новостью о том, что после шести лет брака он разводится со своей женой Александрой Кучеренко. Однако в будущем его ждет новая любовь и рождение двоих сыновей.

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Об этом рассказали на YouTube-канале "Ростислав Продакшн".

Еще три года назад в рамках проекта "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" телеведущий отправился в Карпаты, где посетил мольфарку Марию, которая, по слухам, общается с духами, видит будущее и даже умеет читать мысли.

Воспользовавшись случаем, Дмитрий решил узнать свою судьбу. По словам женщины, у него в будущем будут двое детей, причем оба — мальчики.

Комаров признался позже, что слова мольфарки глубоко поразили его.

Чтобы подтвердить или опровергнуть предсказание пани Марии, он решил обратиться еще к одной мольфарке, которую зовут Калина. Удивительно, но та, раскинув карты, подтвердила слова своей "коллеги", добавив, что оба сына проживут долгую жизнь, примерно до 80 лет.

Личная жизнь Дмитрия Комарова

Дмитрий Комаров из тех людей, кто предпочитает держать личное при себе, не вынося его на публику и не делая на этом пиар. Долгое время его считали закоренелым холостяком, но в 2019 году стало известно о его женитьбе на модели, телеведущей и обладательнице титула "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

"Друзья я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете, но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой", — написал он в соцсети.

Пара познакомилась еще в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где Комаров был ведущим. Влюбленные долгое время держали свои отношения в тайне.

Известно, что предложение девушке Дмитрий сделал на борту вертолета во время воздушной прогулки над Киевом. Из-за громкого шума двигателей он не смог произнести ни одного слова. Мужчина просто достал обручальное кольцо и взглядом спросил, согласна ли Александра стать его женой.

Свадьба состоялась в Киеве, а венчалась пара в православном храме в Иерусалиме.

Новоиспеченные супруги признавались, что хотят минимум троих детей.

Слухи о проблемах в браке пары появились еще в конце 2024 года, а в марте 2025-го в судебных реестрах появилось дело о разводе супругов.

Чтобы не множить слухи в СМИ, Комаров опубликовал в Instagram пост, где подтвердил развод.

"Да, мы расстаемся. Нет, никто никого не изменил. Не обманул. Не пошел к другому/другому. Расходимся с уважением друг к другу. Это решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашей, между нами двумя. За закрытой дверью семьи, которую нам не удалось сохранить. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь — они не семейные", — написал телеведущий.

О разводе Дмитрий Комаров сообщил в соцсети Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что:

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Дмитрий Комаров впервые показал установку IRIS-T в Украине.

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