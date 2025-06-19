Дмитро Комаров почув від карпатських мольфарок дивовижне передбачення: про що йдеться

У березні телеведучий Дмитро Комаров шокував шанувальників новиною про те, що після шести років шлюбу він розлучається зі своєю дружиною Олександрою Кучеренко. Однак у майбутньому на нього чекає нове кохання та народження двох синів.

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Про це розповіли на YouTube-каналі "Ростислав Продакшн".

Ще три роки тому в рамках проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведучий вирушив у Карпати, де відвідав мольфарку Марію, яка, за чутками, спілкується з духами, бачить майбутнє і навіть вміє читати думки.

Скориставшись нагодою, Дмитро вирішив дізнатися свою долю. За словами жінки, у нього в майбутньому будуть двоє дітей, причому обидва — хлопчики.

Комаров зізнався пізніше, що слова мольфарки глибоко вразили його.

Щоб підтвердити чи спростувати пророцтво пані Марії, він вирішив звернутися ще до однієї мольфарки, яку звуть Калина. Дивно, але та, розкинувши карти, підтвердила слова своєї "колеги", додавши, що обидва сини проживуть довге життя, приблизно до 80 років.

Особисте життя Дмитра Комарова

Дмитро Комаров із тих людей, хто вважає за краще тримати особисте при собі, не виносячи його на публіку і не роблячи на цьому піар. Тривалий час його вважали закоренілим холостяком, але 2019 року стало відомо про його одруження з моделлю, телеведучою і володаркою титулу "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко.

"Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя і тримав у секреті, але обіцяв вам, що все розповім, коли прийде час. І ось він настав. Ми з Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною", — написав він у соцмережі.

Пара познайомилася ще 2016 року на конкурсі "Міс Україна", де Комаров був ведучим. Закохані довгий час тримали свої стосунки в таємниці.

Відомо, що пропозицію дівчині Дмитро зробив на борту вертольота під час повітряної прогулянки над Києвом. Через гучний шум двигунів він не зміг вимовити жодного слова. Чоловік просто дістав обручку і поглядом запитав, чи згодна Олександра стати його дружиною.

Весілля відбулося в Києві, а вінчалася пара в православному храмі в Єрусалимі.

Новоспечене подружжя зізнавалося, що хоче щонайменше трьох дітей.

Чутки про проблеми у шлюбі пари з'явилися ще наприкінці 2024 року, а в березні 2025-го в судових реєстрах з'явилася справа про розлучення подружжя.

Щоб не множити чуток у ЗМІ, Комаров опублікував в Instagram пост, де підтвердив розлучення.

"Так, ми розлучаємося. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обдурив. Не пішов до іншого/іншого. Розходимося з повагою один до одного. Це рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємося друзями, не припиняємо спілкування, у нас усе гаразд із людськими стосунками. Просто тепер — вони не сімейні", — написав телеведучий.

Про розлучення Дмитро Комаров повідомив у соцмережі Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали, куди пропав Дмитро Комаров.