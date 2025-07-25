Писательница продает за $1 млн однокомнатную квартиру, где оплакивала смерть любимой (фото)

Известная американская писательница Элизабет Гилберт, автор бестселлера "Есть, молиться, любить", повторно выставила на продажу свое уютное гнездышко в Нью-Йорке (США). Ранее недвижимость оценивали в $1,49 миллиона, а теперь цену существенно снизили до $1,19.

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Элизабет Гилберт стала всемирно известной писательницей после экранизации ее романа "Есть, молиться, любить" в 2010 году, где в главной роли сыграла Джулия Робертс. Автор приобрела жилье в 2017 году за $1,69 миллиона, пишет американское издание New York Post.

Писательница призналась, что эта однокомнатная квартира стала ее пристанищем после смерти любимой — Раи Элиас, которая умерла от рака поджелудочной железы.

"Купила квартиру перед тем, как умерла моя партнерша Рая. Знала, что это именно то место, где я буду исцеляться после ее смерти и учиться жить одиноко. Рая увидела эту квартиру прямо перед смертью [...] Сказала, что хочет представить, где я буду, поэтому переночевала там одну ночь, — это было как благословение. Когда мы уходили, то я знала, что вернусь уже одна", — добавила писательница.

Место для творчества

Именно в этой квартире Гилберт написала роман "Город девушек", вышедший в 2019 году.

"Хотела остаться здесь до конца жизни, но потом случился COVID, я покинула Нью-Йорк и переехала в Нью-Джерси. Поняла, что на самом деле не хочу возвращаться", — пояснила автор.

Квартира Элизабет Гилберт Фото: New York Post

Квартира после капитального ремонта. Расположена на втором этаже довоенного кооператива, датированного 1855 годом. Там большие окна, дубовый пол, открытая гостиная и столовая, а также кухня с винным холодильником.

Кухня в квартире писательницы Фото: New York Post Кухня в квартире писательницы Фото: New York Post

"Квартира была как гнездо. Это романтическое пространство с окнами, выходящими на Rutherford Place — этот крошечный уголок Нью-Йорка, о котором не знают даже люди, живущие в этом районе", — описала Элизабет.

Квартира выполнила миссию

Элизабет Гилберт надеется, что ее дом поможет другому человеку обрести покой и счастье, возможно, в непростой период жизни.

"Квартира выполнила свою цель и защитила меня во время деликатного периода. Возможно, она вдохновит кого-то другого, потому что это также хорошее место для письма... В квартире есть большая магия. Там замечательная энергетика", — подытожила хозяйка.

Ванная комната в квартире Элизабет Гилберт Фото: New York Post

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