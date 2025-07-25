Письменниця продає за $1 млн однокімнатну квартиру, де оплакувала смерть коханої (фото)

Відома американська письменниця Елізабет Гілберт, авторка бестселера "Їсти, молитися, кохати", повторно виставила на продаж своє затишне гніздечко у Нью-Йорку (США). Раніше нерухомість оцінювали в $1,49 мільйона, а тепер ціну суттєво знизили до $1,19.

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Елізабет Гілберт стала всесвітньо відомою письменницею після екранізації її роману "Їсти, молитися, кохати" у 2010 році, де в головній ролі зіграла Джулія Робертс. Авторка придбала житло у 2017 році за $1,69 мільйона, пише американське видання New York Post.

Письменниця зізналась, що ця однокімнатна квартира стала її притулком після смерті коханої людини — Раї Еліас, яка померла від раку підшлункової залози.

"Купила квартиру перед тим, як померла моя партнерка Рая. Знала, що це саме те місце, де я буду зцілюватися після її смерті й вчитися жити самотньо. Рая побачила цю квартиру прямо перед смертю […] Сказала, що хоче уявити, де я буду, тому переночувала там одну ніч, — це було як благословення. Коли ми йшли, то я знала, що повернуся вже одна", — додала письменниця.

Місце для творчості

Саме в цій квартирі Гілберт написала роман "Місто дівчат", що вийшов у 2019 році.

"Хотіла залишитися тут до кінця життя, але потім трапився COVID, я покинула Нью-Йорк і переїхала в Нью-Джерсі. Зрозуміла, що насправді не хочу повертатися", — пояснила авторка.

Квартира Елізабет Гілберт Фото: New York Post

Квартира після капітального ремонту. Розташована на другому поверсі довоєнного кооперативу, датованого 1855 роком. Там великі вікна, дубова підлога, відкрита вітальня та їдальня, а також кухня з винним холодильником.

Кухня у квартирі письменниці Фото: New York Post Кухня у квартирі письменниці Фото: New York Post

"Квартира була як гніздо. Це романтичний простір з вікнами, що виходять на Rutherford Place — цей крихітний куточок Нью-Йорка, про який не знають навіть люди, що у цьому районі", — описала Елізабет.

Квартира виконала місію

Елізабет Гілберт сподівається, що її оселя допоможе іншій людині знайти спокій та щастя, можливо, у непростий період життя.

"Квартира виконала свою мету і захистила мене під час делікатного періоду. Можливо, вона надихне когось іншого, бо це також гарне місце для письма… У квартирі є велика магія. Там чудова енергетика", — підсумувала господиня.

Ванна кімнату в квартирі Елізабет Гілберт Фото: New York Post

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алекс Рішко показує всі етапи трансформації нового житла посеред Карпатських гір. Чоловік хоче прибрати звідти гори сміття, зробити ремонт й невдовзі заселитися.

Тим часом користувачі мережі активно обговорюють оголошення про продаж квартири в Києві за $40 тисяч. Автор відео показав її у вкрай занедбаному стані: обдерті стіни, бруд, мотлох, зношені меблі та стара сантехніка.

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