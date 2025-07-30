Трамп может "спасти" Пи Дидди: решение принимают в Белом доме, — СМИ

Дональд Трамп рассматривает возможность полного помилования рэпера Шона "Дидди" Комбса, который признан виновным по делу о сексуальной эксплуатации. На фоне рассмотрения помилования в Белом доме усилилось давление со стороны союзников и оппонентов президента США.

Related video

Как сообщает Deadline, в Вашингтоне активно обсуждается возможность полного помилования Шона "Дидди" Комбса, признанного виновным по делу о торговле людьми. Решение может быть принято до оглашения приговора, запланированного на октябрь.

По информации издания, на протяжении последних недель Дональд Трамп "серьезно размышляет" над помилованием рэпера. Дискуссии идут в Овальном кабинете после обращений приближенных к Комбсу лиц. Ранее Трамп уже намекал на возможность помилования, заявив, что "рассмотрит факты, если кто-то, по его мнению, был несправедливо осужден".

Шон Комбс, основатель лейбла Bad Boy Records, находится под стражей в Бруклинском СИЗО с сентября прошлого года. Ему неоднократно отказывали в освобождении под залог, который достигал 50 миллионов долларов. Приговор должен быть объявлен 3 октября судьей Аруном Субраманианом. Несмотря на то, что сторона обвинения добивается максимального наказания, адвокаты планируют подать апелляцию сразу после приговора.

В деле, которое рассматривал федеральный суд в Нью-Йорке, Комбс был признан виновным в перевозке с целью проституции, однако он избежал более тяжких обвинений — в частности, в торговле людьми и сговоре с целью рэкета. Решение присяжных стало результатом восьминедельного процесса, в ходе которого звучали показания о насилии, употреблении наркотиков и сексуальных практиках с участием бывших партнерш рэпера, в том числе Кэсси Вентуры.

Публично адвокаты Дидди воздерживаются от комментариев относительно возможного помилования. "Без комментариев", — ответили представители защиты журналистам Deadline.

Впрочем, противники любого смягчения уже мобилизуются. Рэпер Кертис "50 Cent" Джексон, который поддерживает Трампа, заявил в соцсетях: "Я обращусь к нему, чтобы он знал, что я чувствую к этому парню".

Когда-то близкие знакомые, Трамп и Комбс общались с 1990-х годов и часто пересекались в публичном пространстве. Однако впоследствии Комбс стал критиком Трампа и даже поддержал Джо Байдена на выборах 2020 года. Рассмотрение возможного помилования на фоне этого разрыва воспринимается как политический маневр или попытка отвлечь внимание от других скандалов.

Сейчас защита Комбса готовит документы о возможном временном освобождении до приговора. Суд назначил дедлайн для подачи — 30 июля, однако решение еще не принято.

Фокус уже сообщал, что ключевой свидетель по делу Пи Дидди родила третьего ребенка.

Дочери Пи Дидди отгуляли выпускной, пока их отец в тюрьме.

В мае, в суде над Пи Дидди всплыло имя Брюса Уиллиса.

Как сообщал Фокус, на фоне рассмотрения дела Шона "Дидди" Комбса в медиа появилось и имя другого скандального персонажа — Джеффри Эпштейна. В то время, когда Трамп пытается укрепить позиции перед выборами, в его сторону усилилось давление из-за якобы нежелания Белого дома обнародовать связанные с Эпштейном документы.