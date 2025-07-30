Трамп може "врятувати" Пі Дідді: рішення приймають у Білому домі, — ЗМІ

Дональд Трамп розглядає можливість повного помилування репера Шона "Дідді" Комбса, якого визнано винним у справі про сексуальну експлуатацію. На тлі розгляду помилування у Білому домі посилився тиск із боку союзників та опонентів президента США.

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Як повідомляє Deadline, у Вашингтоні активно обговорюється можливість повного помилування Шона "Дідді" Комбса, визнаного винним у справі про торгівлю людьми. Рішення може бути ухвалене до оголошення вироку, запланованого на жовтень.

За інформацією видання, упродовж останніх тижнів Дональд Трамп "серйозно розмірковує" над помилуванням репера. Дискусії точаться в Овальному кабінеті після звернень наближених до Комбса осіб. Раніше Трамп уже натякав на можливість помилування, заявивши, що "розгляне факти, якщо когось, на його думку, було несправедливо засуджено".

Шон Комбс, засновник лейблу Bad Boy Records, перебуває під вартою у Бруклінському СІЗО з вересня минулого року. Йому неодноразово відмовляли у звільненні під заставу, яка сягала 50 мільйонів доларів. Вирок має бути оголошений 3 жовтня суддею Аруном Субраманіаном. Попри те, що сторона обвинувачення домагається максимального покарання, адвокати планують подати апеляцію відразу після вироку.

У справі, яку розглядав федеральний суд у Нью-Йорку, Комбса було визнано винним у перевезенні з метою проституції, однак він уникнув більш тяжких звинувачень – зокрема, у торгівлі людьми та змові з метою рекету. Рішення присяжних стало результатом восьмитижневого процесу, під час якого лунали свідчення про насильство, вживання наркотиків і сексуальні практики за участі колишніх партнерок репера, зокрема Кессі Вентури.

Публічно адвокати Дідді утримуються від коментарів щодо можливого помилування. "Без коментарів", – відповіли представники захисту журналістам Deadline.

Втім, противники будь-якого пом’якшення вже мобілізуються. Репер Кертіс "50 Cent" Джексон, який підтримує Трампа, заявив у соцмережах: "Я звернуся до нього, щоб він знав, що я відчуваю до цього хлопця".

Колись близькі знайомі, Трамп і Комбс спілкувалися з 1990-х років і часто перетинались у публічному просторі. Проте згодом Комбс став критиком Трампа і навіть підтримав Джо Байдена на виборах 2020 року. Розгляд можливого помилування на тлі цього розриву сприймається як політичний маневр або спроба відволікти увагу від інших скандалів.

Наразі захист Комбса готує документи щодо можливого тимчасового звільнення до вироку. Суд призначив дедлайн для подання – 30 липня, однак рішення ще не ухвалене.

Фокус вже повідомляв, що ключовий свідок у справі Пі Дідді народила третю дитину.

Дочки Пі Дідді відгуляли випускний, поки їхній батько у в'язниці.

У травні, у суді над Пі Дідді спливло ім'я Брюса Вілліса.

Як повідомляв Фокус, на тлі розгляду справи Шона "Дідді" Комбса у медіа з’явилося й ім’я іншого скандального персонажа – Джеффрі Епштейна. У той час, коли Трамп намагається зміцнити позиції перед виборами, в його бік посилився тиск через нібито небажання Білого дому оприлюднювати пов’язані з Епштейном документи.