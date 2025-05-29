Ключовий свідок у справі Пі Дідді народила третю дитину

38-річна американська співачка Кессі Вентура, яка є ключовим свідком у справі Шона "Дідді" Комбса, народила третю дитину.

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Про це повідомляє InStyle.

Артистка народила своєму чоловікові Алексу Файну сина в одній із лікарень Нью-Йорка, куди була госпіталізована на початку тижня. Пара вже виховує двох доньок.

Про те, що у подружжя буде третя дитина, стало відомо в лютому. Тоді Кессі опублікувала пост в Instagram із серією фото, на яких вона сидить на дивані поруч зі своїми доньками, п'ятирічною Френкі і трирічною Санні.

"#3", — підписала вона пост.

Її чоловік поділився одним знімком, де дівчатка ніжно цілують животик своєї мами.

"Найкращий подарунок, про який я міг мріяти", — написав він під кадром, зробленим фотографом Джорденом Кейтом Соренсеном.

Вентура і Файн побралися 2019 року в Малібу, а через три місяці народилася їхня перша дочка. Святкуючи день народження Алекса в березні, Кессі поділилася серією душевних знімків, присвячених їхнім стосункам. Вона також підтвердила, що вони чекають на хлопчика.

"Немає слів, щоб описати, як я вдячна, що можу прожити це життя з тобою! Сміх і чиста радість, які я відчуваю з тобою, перевершують всі мої мрії і прояви. Ти дбав про мене і моє серце, як ніхто інший, ти, безсумнівно, найкращий тато для дівчаток, і я так рада бачити, що ти тепер став батьком нашого сина", — написала співачка.

Поява третьої дитини пари відбулася за два тижні після того, як Кессі дала свідчення на суді над колишнім бойфрендом Шоном Комбсом, де реперу висунули федеральні звинувачення, зокрема щодо торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, зокрема із застосуванням сили, проституцію, змову з метою вимагання, шахрайство або примус, а також перевезення для заняття проституцією.

Більш ніж за рік до того, як узяти участь у його кримінальній справі, Вентура врегулювала з ним судовий процес у листопаді 2023 року, за день після того, як звинуватила музичного магната в сексуальному насильстві, побоях, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та створенні для неї ворожого робочого середовища. Вона погодилася на $20 мільйонів компенсації.

Комбс заперечував і продовжує заперечувати всі звинувачення проти себе.

Кессі виступила в суді в середині травня, даючи свідчення проти репера протягом кількох днів. Вона докладно описала випадки ймовірного насильства, а також участь у "божевільних" секс-вечірках під час їхніх стосунків.

Деякі її свідчення були настільки шокуючими, що дві доньки Шона, які були присутні на процесі, виходили із зали.

Алекс Файн був присутній на суді і всіляко підтримував свою дружину.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Puff Daddy з в'язниці попросив родичів знайти компромат на жертв. Він також робив рукописні замітки для своїх юристів щодо стратегій захисту на майбутньому судовому процесі.

Адвокати репера вимагали у судді змусити замовкнути свідків. Захист стверджував, що своїми інтерв'ю для ЗМІ ті формують упереджене ставлення до їхнього клієнта.

Ми також розповідали, що жертва Puff Daddy розповіла, для чого йому знадобилося так багато дитячої олії.