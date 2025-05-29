Ключевой свидетель по делу Пи Дидди родила третьего ребенка

38-летняя американская певица Кэсси Вентура, которая является ключевым свидетелем в деле Шона "Дидди" Комбса, родила третьего ребенка.

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Об этом сообщает InStyle.

Артистка родила своему мужу Алексу Файну сына одной из больниц Нью-Йорка, куда была госпитализирована в начале недели. Пара уже воспитывает двух дочерей.

О том, что у супругов будет третий ребенок, стало известно в феврале. Тогда Кэсси опубликовала пост в Instagram с серией фотографий, на которых она сидит на диване рядом со своими дочерьми, пятилетней Фрэнки и трехлетней Санни.

"#3", — подписала она пост.

Ее муж поделился одним снимком, где девочки нежно целуют животик своей мамы.

"Лучший подарок, о котором я мог мечтать", — написал он под кадром, сделанным фотографом Джорденом Кейтом Соренсеном.

Вентура и Файн связали себя узами брака в 2019 году в Малибу, а через три месяца родилась их первая дочь. Отмечая день рождения Алекса в марте, Кэсси поделилась серией душевных снимков, посвященных их отношениям. Она также подтвердила, что они ждут мальчика.

"Нет слов, чтобы описать, как я благодарна, что могу прожить эту жизнь с тобой! Смех и чистая радость, которые я испытываю с тобой, превосходят все мои мечты и проявления. Ты заботился обо мне и моем сердце, как никто другой, ты, несомненно, лучший папа для девочек, и я так рада видеть, что ты теперь стал отцом нашего сына", – написала певица.

Появление третьего ребенка пары произошло через две недели после того, как Кэсси дала показания на суде над бывшим бойфрендом Шоном Комбсом, где рэперу предъявлены федеральные обвинения, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, в том числе с применением силы, проституцию, сговор с целью вымогательства, мошенничество или принуждение и перевозку для занятия проституцией.

Более чем за год до того, как принять участие в его уголовном деле, Вентура урегулировала с ним судебный процесс в ноябре 2023 года, через день после того, как обвинила музыкального магната в сексуальном насилии, побоях, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и создании для нее враждебной рабочей среды. Она согласилась на $20 миллионов компенсации.

Комбс отрицал и продолжает отрицать все обвинения против себя.

Кэсси выступила в суде в середине мая, давая показания против рэпера в течение нескольких дней. Она подробно описала случаи предполагаемого насилия, а также участие в "безумных" секс-вечеринках во время их отношений.

Некоторые ее показания были настолько шокирующими, что две дочери Шона, которые присутствовали на процессе, выходили из зала.

Алекс Файн присутствовал на суде и всячески поддерживал свою жену.

Напомним, Фокус писал, что:

Puff Daddy из тюрьмы попросил родственников найти компромат на жертв. Он также делал рукописные заметки для своих юристов относительно стратегий защиты на предстоящем судебном процессе.

Адвокаты рэпера потребовали у судьи заставить замолчать свидетелей. Защита утверждала, что своими интервью для СМИ те формируют предвзятое отношение к их клиенту.

Мы также рассказывали, что жертва Puff Daddy рассказала, для чего ему понадобилось так много детского масла.