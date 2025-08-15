Лучше не станет: почему отсутствие одежды во время сна не спасет в жару

Даже в самую невыносимую жару решение спать ночью без пижамы не поможет. Это чревато проблемами со здоровьем, кожей и даже укусами насекомых.

Наоборот, отказ от пижамы или нижнего белья может привести к тому, что будет еще жарче, чем в них, пишет Express со ссылкой на специалистов по сну компании Winstons Beds.

Они назвали причины, по которым отсутствие одежды может на самом деле помешать хорошему сну, а не улучшить его.

Главная причина заключается в том, что белье (или пижама) помогают отводить от тела влагу и контролировать температуру.

Сон нагишом может сделать человека более уязвимым к ознобу, особенно если ночью температура снизится или если есть сквозняк.

По словам специалиста компании, меньшее количество одежды может означать меньшее количество тепла, удерживаемого кожей, но это также означает, что естественная система охлаждения тела — пот — не имеет куда деваться.

"Без впитывающего барьера легкой ночной одежды пот может скапливаться на коже, вызывая ощущение липкости и дискомфорта. Это также означает, что постельное белье будет больше загрязняться потом, жиром и другими телесными жидкостями", – подчеркнул он.

Отказ от ночного белья также может привести к проблемам с кожей, особенно если она чувствительная.

Прямой контакт с материалами постельного белья, если они грубые или не очень дышащие, может вызвать раздражение кожи. Одежда служит защитой, сводя к минимуму трение и защищая тело.

Пижама также защищает от укусов насекомых, что особенно удобно, если человек любит спать с открытыми окнами в жаркую погоду.

"Если вы хотите справиться с жарой в постели, лучший совет — приложить лед к точкам пульса. Прижав замороженную бутылку с водой между бедрами или к шее, вы можете охладить кровоток под кожей. Эта охлажденная кровь затем циркулирует по всему телу, эффективно снижая общую температуру тела", – объяснил эксперт по сну.

Чем выше с каждым годом становится летняя температура, тем больше в сети лайфхаков, как охладиться. Однако эксперты не рекомендуют следовать абсолютно всем советам вроде тех, как адаптировать свой обычный вентилятор для создания "усовершенствованного кондиционера" или ванны со льдом, поскольку это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

