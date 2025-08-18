"Правило полотенец": пассажир рассказал, что происходит на борту круиза для нудистов
Все больше путешественников выбирают нудистские круизы как альтернативный формат отдыха. Впрочем, в подобных путешествиях строгие правила — от гигиенических норм до требований к одежде в порту.
Опытные путешественники рассказывают, что большинство пассажиров — люди старшего возраста, а персонал всегда работает в одежде. Важнейшим является так называемое "золотое правило полотенца": никогда не садиться голым на кресла, расположенные в общественных местах. Подробнее об этом пишет британский таблоид The Sun.
"Никаких голых ягодиц на поверхностях в общественных местах. Никогда. Это несложная концепция. Нудисты беспокоятся о гигиене не меньше, а часто даже больше других людей", — пояснил один из постоянных участников.
По его словам, нудисты соблюдают гигиену даже строже, чем обычные туристы.
Всем выдают полотенца
Круизная компания Bare Necessities выдает пассажирам свежие полотенца ежедневно и дополнительно размещает их в общественных зонах. Правила предусматривают и ограничения во времени: быть голыми можно только во время пребывания судна в море. В порту все должны быть одетыми, в том числе пассажиры, отдыхающие на балконах.
Отдельные требования касаются питания. В зонах самообслуживания можно оставаться без одежды, но рестораны требуют полного дресс-кода. Халаты при этом считаются неприемлемыми.
Организаторы подчеркивают: в случае сомнений стоит придерживаться простых критериев — прикрывать грудь, ягодицы и гениталии одеждой, лишенной эротических подтекстов.
