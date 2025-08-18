"Правило рушників": пасажир розповів, що відбувається на борту круїзу для нудистів

Все більше мандрівників обирають нудистські круїзи як альтернативний формат відпочинку. Втім, в подібних подорожах суворі правила — від гігієнічних норм до вимог щодо одягу в порту.

Досвідчені мандрівники розповідають, що більшість пасажирів — люди старшого віку, а персонал завжди працює в одязі. Найважливішим є так зване "золоте правило рушника": ніколи не сідати голим на крісла, розташовані у громадських місцях. Детальніше про це пише британський таблоїд The Sun.

"Ніяких голих сідниць на поверхнях у громадських місцях. Ніколи. Це нескладна концепція. Нудисти турбуються про гігієну не менше, а часто навіть більше за інших людей", — пояснив один із постійних учасників.

За його словами, нудисти дотримуються гігієни навіть суворіше, ніж звичайні туристи.

Усім видають рушники

Круїзна компанія Bare Necessities видає пасажирам свіжі рушники щодня та додатково розміщує їх у громадських зонах. Правила передбачають і обмеження в часі: бути голими можна тільки під час перебування судна в морі. У порту усі мають бути одягненими, зокрема пасажири, що відпочивають на балконах.

Окремі вимоги стосуються харчування. У зонах самообслуговування можна залишатися без одягу, але ресторани вимагають повного дрес-коду. Халати при цьому вважаються неприйнятними.

Організатори підкреслюють: у разі сумнівів варто дотримуватися простих критеріїв — прикривати груди, сідниці та геніталії одягом, позбавленим еротичних підтекстів.

