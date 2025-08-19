"Он здесь, и я его вижу": Обри Плаза прервала молчание после трагической гибели мужа (видео)

41-летняя американская актриса Обри Плаза впервые за семь месяцев после самоубийства мужа, режиссера Джеффа Баэны, дала интервью. По ее словам, ежедневно перед ней "словно огромный океан ужаса".

Она проговорила переживание горя в подкасте своей подруге Эми Полер в подкасте Good Hang.

Эми упомянула, что собака Обри Фрэнки была для нее "собакой-терапевтом", и так они заговорили о горе.

"Просто чтобы прояснить ситуацию, люди хотят видеть тебя, хотят знать, как ты себя чувствуешь, они тебя любят. У тебя был этот ужасный, ужасный, трагический год. Ты потеряла мужа, ты переживала это и искала всевозможные способы почувствовать себя и найти поддержку. Как ты себя чувствуешь сегодня?" – спросила ведущая у гостьи эфира.

Обри ответила, что в настоящий момент счастлива быть в студии со своей подругой:

"В целом, я здесь и у меня все хорошо. Я очень благодарна за то, что могу двигаться по этому миру. Думаю, со мной все в порядке, но, конечно, это как ежедневная борьба".

Плаза продолжила говорить о том, как переживала смерть мужа.

"Это действительно глупая аналогия, и в какой-то момент это прозвучало как шутка, но я говорю серьезно. Вы смотрели фильм "Ущелье"? Это как фильм про инопланетян с Майлзом Теллером. В фильме с одной стороны скала, с другой — скала, а между ними — ущелье, полное людей-монстров, которые пытаются их достать. Клянусь, когда я смотрела фильм, я чувствовала, каково мое горе… или каким оно могло бы быть", — призналась актриса.

Знаменитость добавила, что ежедневно перед ней "словно огромный океан ужаса".

"Он прямо здесь, и я его вижу. Иногда мне просто хочется погрузиться в него, быть в нем. Иногда я просто смотрю на это, а иногда пытаюсь отвлечься. Но это всегда со мной".

Хотя это был первый раз, когда Обри заговорила о горе после смерти Джеффа, она сделала свой первый публичный комментарий о внезапной трагедии вскоре после того, как она случилась, в начале года.

Тогда представитель актрисы сказал:

"Это невообразимая трагедия. Мы глубоко благодарны всем, кто оказал нам поддержку. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время".

Джефф и Обри, снимавшиеся в сериале "Парки и зоны отдыха", поженились после десяти лет совместной жизни. Они держали в секрете и помолвку, и свадьбу, пока в 2021 году Обри не назвала режиссера своим "дорогим мужем" в трогательном посте в Instagram.

В этом посте Обри рассказала, как она им "гордится".

Позже актриса удалила страницу в соцсети.

Джефф родился и вырос в Майами, а затем отправился в Нью-Йорк учиться в киношколе. Затем он начал свой путь режиссера в Лос-Анджелесе, где стал писателем.

Джефф Баэна и Обри Плаза Фото: Getty

