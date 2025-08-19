"Він тут, і я його бачу": Обрі Плаза перервала мовчання після трагічної загибелі чоловіка (відео)

41-річна американська актриса Обрі Плаза вперше за сім місяців після самогубства чоловіка, режисера Джеффа Баени, дала інтерв'ю. За її словами, щодня перед нею "немов величезний океан жаху".

Вона проговорила переживання горя в подкасті своїй подрузі Емі Полер у подкасті Good Hang.

Емі згадала, що собака Обрі Френкі був для неї "собакою-терапевтом", і так вони заговорили про горе.

"Просто щоб прояснити ситуацію, люди хочуть бачити тебе, хочуть знати, як ти почуваєшся, вони тебе люблять. У тебе був цей жахливий, жахливий, трагічний рік. Ти втратила чоловіка, ти переживала це і шукала всілякі способи відчути себе і знайти підтримку. Як ти себе почуваєш сьогодні?" — запитала ведуча в гості ефіру.

Обрі відповіла, що зараз щаслива бути в студії зі своєю подругою:

"Загалом, я тут і в мене все добре. Я дуже вдячна за те, що можу рухатися цим світом. Думаю, зі мною все гаразд, але, звісно, це як щоденна боротьба".

Плаза продовжила говорити про те, як переживала смерть чоловіка.

"Це справді дурна аналогія, і в якийсь момент це прозвучало як жарт, але я говорю серйозно. Ви дивилися фільм "Ущелина"? Це як фільм про інопланетян із Майлзом Теллером. У фільмі з одного боку скеля, з іншого — скеля, а між ними — ущелина, повна людей-монстрів, які намагаються їх дістати. Присягаюся, коли я дивилася фільм, я відчувала, яким є моє горе... або яким воно могло б бути", — зізналася актриса.

Знаменитість додала, що щодня перед нею "немов величезний океан жаху".

"Він просто тут, і я його бачу. Іноді мені просто хочеться зануритися в нього, бути в ньому. Іноді я просто дивлюся на це, а іноді намагаюся відволіктися. Але це завжди зі мною".

Хоча це був перший раз, коли Обрі заговорила про горе після смерті Джеффа, вона зробила свій перший публічний коментар про раптову трагедію незабаром після того, як вона трапилася, на початку року.

Тоді представник актриси сказав:

"Це неймовірна трагедія. Ми глибоко вдячні всім, хто надав нам підтримку. Будь ласка, поважайте наше приватне життя в цей час".

Джефф і Обрі, які знімалися в серіалі "Парки і зони відпочинку", одружилися після десяти років спільного життя. Вони тримали в таємниці і заручини, і весілля, поки 2021 року Обрі не назвала режисера своїм "дорогим чоловіком" у зворушливому пості в Instagram.

У цьому пості Обрі розповіла, як вона ним "пишається".

Пізніше актриса видалила сторінку в соцмережі.

Джефф народився і виріс у Маямі, а потім вирушив до Нью-Йорка вчитися в кіношколі. Потім він почав свій шлях режисера в Лос-Анджелесі, де став письменником.

Джефф Баена та Обрі Плаза Фото: Getty

