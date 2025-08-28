Иво Бобул стал жертвой мошенников: детали

Украинский певец Иво Бобул сообщил, что его аккаунт в Telegram взломали. Артист призвал поклонников быть осторожными

Бобул 28 августа опубликовал короткое сообщение в своем Facebook.

"Дороги мои сломали в айфоне телеграм будьте осторожны", — написал народный артист.

Иво Бобула сломали в Telegram Фото: Facebook

Подписчики музыканта отреагировали в комментариях, не обошлось и без юмора:

"Достали и до Вас".

"В Самсунге бы не сломали".

Это уже не первый раз, когда к страницам певца в соцсетях получают доступ неизвестные люди. В марте 2023 года после скандального интервью Эмми Антонюк Иво Бобул заявил, что его страницу в Instagram взломали.

"Обратимся к человеку, который разбирается в этом деле, чтобы найти людей, которые имели доступ к этой странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, мы узнаем. Я видела ту информацию, которую вы принимали во внимание. Мы ничего не имеем против, мы все люди. Я уже увидела, что опирались, прежде чем это публиковать. Мы узнаем, кто это мог сделать. Но стопроцентно — этого не делали ни я, ни Иво Васильевич", — заявила концертный директор артиста, когда на его аккаунте появилось извинение.

