Иво Бобул стал жертвой мошенников: детали
Украинский певец Иво Бобул сообщил, что его аккаунт в Telegram взломали. Артист призвал поклонников быть осторожными
Бобул 28 августа опубликовал короткое сообщение в своем Facebook.
"Дороги мои сломали в айфоне телеграм будьте осторожны", — написал народный артист.
Подписчики музыканта отреагировали в комментариях, не обошлось и без юмора:
- "Достали и до Вас".
- "В Самсунге бы не сломали".
Это уже не первый раз, когда к страницам певца в соцсетях получают доступ неизвестные люди. В марте 2023 года после скандального интервью Эмми Антонюк Иво Бобул заявил, что его страницу в Instagram взломали.
"Обратимся к человеку, который разбирается в этом деле, чтобы найти людей, которые имели доступ к этой странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, мы узнаем. Я видела ту информацию, которую вы принимали во внимание. Мы ничего не имеем против, мы все люди. Я уже увидела, что опирались, прежде чем это публиковать. Мы узнаем, кто это мог сделать. Но стопроцентно — этого не делали ни я, ни Иво Васильевич", — заявила концертный директор артиста, когда на его аккаунте появилось извинение.
