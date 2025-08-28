Іво Бобул став жертвою шахраїв: деталі

Український співак Іво Бобул повідомив, що його акаунт у Telegram зламали. Артист закликав прихильників бути обережними

Бобул 28 серпня опублікував коротке повідомлення у своєму Facebook.

"Дороги мої зламали в айфоні телеграм будьте обережні", — написав народний артист.

Іво Бобула зламали в Telegram Фото: Facebook

Підписники музиканта відреагували в коментарях, не обійшлося і без гумору:

"Добралися й до Вас".

"В самсунгу б не зламали".

Це вже не перший раз, коли до сторінок співака в соцмережах отримують доступ невідомі люди. У березні 2023 року після скандального інтервʼю Еммі Антонюк Іво Бобул заявив, що його сторінку в Instagram зламали.

"Звернемося до людини, яка розбирається у цій справі, щоб знайти людей, які мали доступ до цієї сторінки. Ми поки не знаємо, хто це міг зробити, ми дізнаємося. Я бачила ту інформацію, яку ви брали до уваги. Ми нічого не маємо проти, ми всі люди. Я вже побачила, що спиралися, перш ніж це публікувати. Ми дізнаємося, хто це міг зробити. Але стовідсотково — цього не робили ані я, ані Іво Васильович", — заявила концертна директорка артиста, коли на його акаунті зʼявилося вибачення.

