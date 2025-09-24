Все были напуганы: пассажирка круизного лайнера оказалась за бортом во время урагана (фото)

Отдых на круизном лайнере Norwegian Bliss обернулся настоящим ужасом для одной из пассажирок. Во время урагана "Эрин" женщина застряла в водной горке Ocean Loops, свисающей над бурным океаном.

Видео с места происшествия мгновенно появилось в интернете, вызвав волну обсуждений о безопасности и экстремальных развлечениях на воде. Подробнее об этом случае написало британское издание Daily Star.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что пассажирка застряла внутри прозрачной трубы за бортом корабля. Она отчаянно пыталась сдвинуться с места, пока под ней виднелись огромные волны. Хотя инцидент не привел к серьезным травмам, сама ситуация была крайне опасной и вызвала панику не только у туристки, но и у других пассажиров, которые наблюдали за этим.

Пассажирка застряла внутри прозрачной трубы за бортом корабля Фото: Norwegian Cruise Line

По словам свидетелей, горка остановилась из-за шторма. Команда лайнера оперативно отреагировала на ситуацию и помогла женщине безопасно спуститься.

Реакция в социальных сетях

Видео, опубликованное в TikTok, собрало сотни тысяч просмотров и комментариев.

"Моя клаустрофобия никогда бы не позволила мне даже попробовать эту горку. Я бы просто сошел с ума, если бы оказался там", — написал один из комментаторов.

"Я начал переживать паническую атаку, просто глядя на это видео. Круиз — это не всегда отдых, и этот случай — яркое доказательство", — добавил другой.

Горка Ocean Loops

Водная горка Ocean Loops является одной из главных аттракций на лайнерах Norwegian Cruise Line. Ее особенность — это скоростной спуск с трап-дверей и двойные петли, которые выходят за пределы корпуса корабля. Горка выступает на 3,3 метра за борт судна и находится на высоте 48,5 метров над поверхностью воды, что делает ее одной из самых высоких морских горок в мире.

Инцидент произошел во время недельного круиза у побережья Канады, когда корабль неожиданно попал под ураган "Эрин".

