Всі були налякані: пасажирка круїзного лайнера опинилась за бортом під час урагану (фото)

Відпочинок на круїзному лайнері Norwegian Bliss обернувся справжнім жахом для однієї з пасажирок. Під час урагану "Ерін" жінка застрягла у водній гірці Ocean Loops, що звисає над бурхливим океаном.

Відео з місця події миттєво з’явилось в інтернеті, викликавши хвилю обговорень про безпеку та екстремальні розваги на воді. Детальніше про цей випадок написало британське видання Daily Star.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що пасажирка застрягла всередині прозорої труби за бортом корабля. Вона відчайдушно намагалася зрушити з місця, поки під нею виднілися величезні хвилі. Хоча інцидент не призвів до серйозних травм, сама ситуація була вкрай небезпечною і викликала паніку не лише у туристки, але й в інших пасажирів, які спостерігали за цим.

Пасажирка застрягла всередині прозорої труби за бортом корабля Фото: Norwegian Cruise Line

За словами свідків, гірка зупинилася через шторм. Команда лайнера оперативно відреагувала на ситуацію та допомогла жінці безпечно спуститися.

Реакція в соціальних мережах

Відео, опубліковане в TikTok, зібрало сотні тисяч переглядів і коментарів.

"Моя клаустрофобія ніколи б не дозволила мені навіть спробувати цю гірку. Я б просто збожеволів, якби опинився там", — написав один із коментаторів.

"Я почав переживати панічну атаку, просто дивлячись на це відео. Круїз — це не завжди відпочинок, і цей випадок — яскравий доказ", — додав інший.

Гірка Ocean Loops

Водна гірка Ocean Loops є однією з головних атракцій на лайнерах Norwegian Cruise Line. Її особливість — це швидкісний спуск з трап-дверей та подвійні петлі, які виходять за межі корпусу корабля. Гірка виступає на 3,3 метра за борт судна і знаходиться на висоті 48,5 метрів над поверхнею води, що робить її однією з найвищих морських гірок у світі.

Інцидент стався під час тижневого круїзу біля узбережжя Канади, коли корабель неочікувано потрапив під ураган "Ерін".

