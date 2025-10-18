"4 года на заработках": украинец похвастался квартирой, а теперь над ним смеется весь интернет

Мужчина по имени Дмитрий Ковбыш поразил сеть своим чувством юмора. Он после нескольких лет заработков за границей похвастался дорогой покупкой.

Пользователь сети приобрел телефон с камерой, показав его на фоне квартиры. Видео Дмитрий поделился в TikTok.

Мужчина после заработков купил телефон

"На смотри. Я тебе первому показываю. Четыре года, четыре года на заработках и моя мечта осуществилась. Я себе купил телефон с камерой. Смотри, как снимает", — сказал автор видео.

Пользователи сети со смехом отреагировали на признание украинца:

"И тут меня порвало".

"Рассмешил, спасибо, удачи, верю, купишь квартиру".

"Я думала, купил квартиру, а не телефон".

"Ты успешный!!! Я уже 10 лет на заработках и не могу себе такое позволить".

"Ты богат, потому что у тебя классное чувство юмора".

"Я перестала есть, чтобы посмотреть квартиру".

"Это еще повезло тебе, надеюсь, не беушный".

"Хорошо, хоть на телефон хватило, а то на тех заработках и без штанов остаться можно".

А видео уже набрало более 370 тысяч просмотров.

