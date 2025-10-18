Поддержите нас UA
"4 года на заработках": украинец похвастался квартирой, а теперь над ним смеется весь интернет

мужчина насмешил видео своей квартиры
Мужчина показал квартиру | Фото: коллаж Фокус

Мужчина по имени Дмитрий Ковбыш поразил сеть своим чувством юмора. Он после нескольких лет заработков за границей похвастался дорогой покупкой.

Пользователь сети приобрел телефон с камерой, показав его на фоне квартиры. Видео Дмитрий поделился в TikTok.

Мужчина после заработков купил телефон

"На смотри. Я тебе первому показываю. Четыре года, четыре года на заработках и моя мечта осуществилась. Я себе купил телефон с камерой. Смотри, как снимает", — сказал автор видео.

Пользователи сети со смехом отреагировали на признание украинца:

  • "И тут меня порвало".
  • "Рассмешил, спасибо, удачи, верю, купишь квартиру".
  • "Я думала, купил квартиру, а не телефон".
  • "Ты успешный!!! Я уже 10 лет на заработках и не могу себе такое позволить".
  • "Ты богат, потому что у тебя классное чувство юмора".
  • "Я перестала есть, чтобы посмотреть квартиру".
  • "Это еще повезло тебе, надеюсь, не беушный".
  • "Хорошо, хоть на телефон хватило, а то на тех заработках и без штанов остаться можно".
Відео дня

А видео уже набрало более 370 тысяч просмотров.

