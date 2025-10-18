Стиль жизни
"4 года на заработках": украинец похвастался квартирой, а теперь над ним смеется весь интернет
Мужчина по имени Дмитрий Ковбыш поразил сеть своим чувством юмора. Он после нескольких лет заработков за границей похвастался дорогой покупкой.
Пользователь сети приобрел телефон с камерой, показав его на фоне квартиры. Видео Дмитрий поделился в TikTok.
"На смотри. Я тебе первому показываю. Четыре года, четыре года на заработках и моя мечта осуществилась. Я себе купил телефон с камерой. Смотри, как снимает", — сказал автор видео.
Пользователи сети со смехом отреагировали на признание украинца:
- "И тут меня порвало".
- "Рассмешил, спасибо, удачи, верю, купишь квартиру".
- "Я думала, купил квартиру, а не телефон".
- "Ты успешный!!! Я уже 10 лет на заработках и не могу себе такое позволить".
- "Ты богат, потому что у тебя классное чувство юмора".
- "Я перестала есть, чтобы посмотреть квартиру".
- "Это еще повезло тебе, надеюсь, не беушный".
- "Хорошо, хоть на телефон хватило, а то на тех заработках и без штанов остаться можно".
Відео дня
А видео уже набрало более 370 тысяч просмотров.
