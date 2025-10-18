Стиль життя
"4 роки на заробітках": українець похизувався квартирою, а тепер з нього сміється весь інтернет
Чоловік на імʼя Дмитро Ковбиш вразив мережу своїм почуттям гумору. Він після кількох років заробітків за кордоном похвалився дорогою покупкою.
Користувач мережі придбав телефон з камерою, показавши його на фоні квартири. Відео Дмитро поділився в TikTok.
"На дивися. Я тобі першому показую. Чотири роки, чотири роки на заробітках і моя мрія здійснилася. Я собі купив телефон з камерою. Диви, як знімає", — сказав автор відео.
Користувачі мережі зі сміхом відреагували на зізнання українця:
- "І тут мене порвало".
- "Розсмішив, дякую, удачі, вірю, купиш квартиру".
- "Я думала, купив квартиру, а не телефон".
- "Ти успішний !!! Я вже 10 років на заробітках і не можу собі таке позволити".
- "Ти багатий, бо маєш класне відчуття гумору".
- "Я перестала їсти, щоб подивитися квартиру".
- "Це щей повезло тобі, надіюся, не беушний".
- "Добре, хоть на телефон хватило, а то на тих заробітках і без штанів залишитись можна".
Відео дня
А відео вже набрало понад 370 тисяч переглядів.
