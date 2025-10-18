Підтримайте нас RU
"4 роки на заробітках": українець похизувався квартирою, а тепер з нього сміється весь інтернет

чоловік насмішив відео своєї квартири
Чоловік показав квартиру | Фото: колаж Фокус

Чоловік на імʼя Дмитро Ковбиш вразив мережу своїм почуттям гумору. Він після кількох років заробітків за кордоном похвалився дорогою покупкою.

Користувач мережі придбав телефон з камерою, показавши його на фоні квартири. Відео Дмитро поділився в TikTok.

Чоловік після заробітків купив телефон

"На дивися. Я тобі першому показую. Чотири роки, чотири роки на заробітках і моя мрія здійснилася. Я собі купив телефон з камерою. Диви, як знімає", — сказав автор відео.

Користувачі мережі зі сміхом відреагували на зізнання українця:

  • "І тут мене порвало".
  • "Розсмішив, дякую, удачі, вірю, купиш квартиру".
  • "Я думала, купив квартиру, а не телефон".
  • "Ти успішний !!! Я вже 10 років на заробітках і не можу собі таке позволити".
  • "Ти багатий, бо маєш класне відчуття гумору".
  • "Я перестала їсти, щоб подивитися квартиру".
  • "Це щей повезло тобі, надіюся, не беушний".
  • "Добре, хоть на телефон хватило, а то на тих заробітках і без штанів залишитись можна".
А відео вже набрало понад 370 тисяч переглядів.

