"4 роки на заробітках": українець похизувався квартирою, а тепер з нього сміється весь інтернет

Чоловік на імʼя Дмитро Ковбиш вразив мережу своїм почуттям гумору. Він після кількох років заробітків за кордоном похвалився дорогою покупкою.

Користувач мережі придбав телефон з камерою, показавши його на фоні квартири. Відео Дмитро поділився в TikTok.

Чоловік після заробітків купив телефон

"На дивися. Я тобі першому показую. Чотири роки, чотири роки на заробітках і моя мрія здійснилася. Я собі купив телефон з камерою. Диви, як знімає", — сказав автор відео.

Користувачі мережі зі сміхом відреагували на зізнання українця:

"І тут мене порвало".

"Розсмішив, дякую, удачі, вірю, купиш квартиру".

"Я думала, купив квартиру, а не телефон".

"Ти успішний !!! Я вже 10 років на заробітках і не можу собі таке позволити".

"Ти багатий, бо маєш класне відчуття гумору".

"Я перестала їсти, щоб подивитися квартиру".

"Це щей повезло тобі, надіюся, не беушний".

"Добре, хоть на телефон хватило, а то на тих заробітках і без штанів залишитись можна".

Відео дня

А відео вже набрало понад 370 тисяч переглядів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жінка, яка наразі живе у Німеччині, показала продуктові набори, які роздають українським біженцям.

Учасниця шоу "Супермама" показала, в яких реаліях живуть українські біженці.

Крім того, молода пара вирішила реставрувати дерев'яний будинок в селі на Черкащині.