"У нас больше нет гражданских": лидер "Бумбокса" Хлывнюк рассказал, где служит

Украинский певец и военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Хлывнюк ответил, где несет свою службу. Еще в 2022 году лидер группы "Бумбокс" получил оружие и стал на защиту от российских оккупантов.

В комментарии "Армия FM" музыкант раскрыл детали своей военной деятельности. Хлывнюк отметил, он "ни дня не был в ТрО", несмотря на слухи об этом. Певец-военный отметил, что является частью отряда "Хищник".

"Получил оружие и вступил в ряды патрульной полиции в Киеве 2022 году. До сих пор является частью отряда "Хищник", прикомандированного к 426-му отдельному батальону морской пехоты", — отметил лидер "Бумбокса".

Андрей Хлывнюк Фото: Instagram

В частности, известный музыкант обратился к украинцам, которые живут в тылу. Он призвал их быть сознательными и как можно больше помогать военным.

"У нас больше нет гражданских. Есть только тыл и фронт. Осознайте это раз и навсегда. Я не призываю вас ни к чему, кроме вооруженного сопротивления", — подчеркнул фронтмен группы.

Будучи в патрульной полиции в 2022 году, Хлывнюк записал свою версию украинской песни "Ой, у лузі червона калина", которая стала вирусной в сети. На слова музыканта легендарная британская группа Pink Floyd даже записала музыку и выпустила как отдельную песню. Трек в первые же дни возглавлял чарты десятков стран мира.

Кроме того, Хлывнюк высказался относительно русского языка в Украине, а также прокомментировал отношение граждан к некоторым "хорошим русским".