"У нас більше немає цивільних": лідер "Бумбоксу" Хливнюк розповів, де служить

Український співак і військовослужбовець Збройних сил України Андрій Хливнюк відповів, де несе свою службу. Ще у 2022 році лідер гурту "Бумбокс" отримав зброю та став на захист від російських окупантів.

У коментарі "Армія FM" музикант розкрив деталі своєї військової діяльності. Хливнюк наголосив, він "ні дня не був в ТрО", попри чутки про це. Співак-військовий наголосив, що є частиною загону "Хижак".

"Отримав зброю та вступив до лав патрульної поліції у Києві 2022 році. До сьогодні є частиною загону "Хижак", прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти", — зазначив лідер "Бумбоксу".

Андрій Хливнюк Фото: Instagram

Зокрема, відомий музикант звернувся до українців, які живуть у тилу. Він закликав їх бути свідомішими та якомога більше допомагати військовим.

"У нас більше немає цивільних. Є тільки тил і фронт. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору", — наголосив фронтмен гурту.

Будучи в патрульній поліції у 2022 році, Хливнюк записав свою версію української пісні "Ой, у лузі червона калина", яка стала вірусною у мережі. На слова музиканта легендарний британський гурт Pink Floyd навіть записав музику та випустив як окрему пісню. Трек у перші ж дні очолював чарти десятків країн світу.

Крім того, Хливнюк висловився щодо російської мови в Україні, а також прокоментував ставлення громадян до деяких "хороших росіян".