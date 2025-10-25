"Скоринка, горбушка, целушка": как сказать "окраєць хліба" на украинском

Автор страницы Maison Toloka в TikTok, которая популяризирует украинскую культуру, рассказала, как называют кусок хлеба в разных регионах Украины. После этого в сети развернулась дискуссия.

Женщина, которая отстаивает "современную классику в хлебе, хлебобулочных изделиях, десертах и шоколаде", решила рассказать о том, как называют кусок хлеба, в зависимости от региона.

"А вы знали, что эту часть хлеба в разных регионах Украины называют по-разному. В Черкасской области эту часть хлеба называют целушкой. Говорят: "Целушка, чтобы ребята целовали. На Житомирщине говорят "корочка". В Донецкой области — "горбушка". В Херсонской — "шкуринка". Во Львовской области — "окраєць". Его часто оставляли для самого маленького в семье. А как этот кусочек называется у вас", — поинтересовалась автор видео у своих подписчиков.

Відео дня

Этот ролик собрал более полумиллиона просмотров, десятки тысяч лайков, комментариев, репостов и других реакций.

Пользователи сети начали активно обсуждать эту тему в разделе комментариев.

"Все называют — горбушка";

"В Херсонской называют — горбушка! Никакой шкуринки у нас нет";

"Запорожье, корочка";

Пользователи сети Фото: TikTok

"Черкасская — первый раз слышу, что целушка. Горбушка, корочка";

"Тетя что-то накрутила себе. Горбушка у всех всегда была";

"Я с Франковщины, у нас дома это приліпка".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

К тому же блогер, который зарегистрирован в сети под ником Rami Bulvar, поделился в новом видео, как правильно перевести на украинский слово "ширінка". Как выяснилось, даже носители языка не знают правильного ответа.