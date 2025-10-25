"Скоринка, горбушка чи цілушка": як сказати "окраєць хліба" українською
Авторка сторінки Maison Toloka у TikTok, яка популяризує українську культуру, розповіла, як називають шматок хліба в різних регіонах України. Після цього у мережі розгорнулась дискусія.
Жінка, яка відстоює "сучасну класику в хлібові, хлібобулочних виробах, десертах та шоколаді", вирішила розповісти про те, як називають окраєць хліба, залежно від регіону.
"А ви знали, що цю частину хліба в різних регіонів України називають по-різному. На Черкащині цю частину хліба називають цілушкою. Кажуть: "Цілушка, щоб хлопці цілували. На Житомирщині кажуть "скоринка". У Донецькій області — "горбушка". У Херсонській — "шкуринка". У Львівській області — окраєць. Його часто залишали для найменшого в родині. А як цей шматочок називається у вас", — поцікавилась авторка відео у своїх підписників.
Цей ролик зібрав понад пів мільйона переглядів, десятки тисяч вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.
Користувачі мережі почали активно обговорювати цю тему в розділі коментарів.
- "Всі називають — горбушка";
- "У Херсонській називають — горбушка! Ніякої шкуринки в нас нема";
- "Запоріжжя, корочка";
- "Черкаська — перший раз чую, що цілушка. Горбушка, шкоринка";
- "Тьотя щось накрутила собі. Горбушка у всіх завжди була";
- "Я з Франківщини, в нас дома це приліпка".
