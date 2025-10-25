Підтримайте нас RU
"Скоринка, горбушка чи цілушка": як сказати "окраєць хліба" українською

Жінка з хлібом
Окраєць хліба в різних регіонах називають інакше | Фото: TikTok

Авторка сторінки Maison Toloka у TikTok, яка популяризує українську культуру, розповіла, як називають шматок хліба в різних регіонах України. Після цього у мережі розгорнулась дискусія.

Жінка, яка відстоює "сучасну класику в хлібові, хлібобулочних виробах, десертах та шоколаді", вирішила розповісти про те, як називають окраєць хліба, залежно від регіону.

"А ви знали, що цю частину хліба в різних регіонів України називають по-різному. На Черкащині цю частину хліба називають цілушкою. Кажуть: "Цілушка, щоб хлопці цілували. На Житомирщині кажуть "скоринка". У Донецькій області — "горбушка". У Херсонській — "шкуринка". У Львівській області — окраєць. Його часто залишали для найменшого в родині. А як цей шматочок називається у вас", — поцікавилась авторка відео у своїх підписників.

Відео дня

Цей ролик зібрав понад пів мільйона переглядів, десятки тисяч вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

Користувачі мережі почали активно обговорювати цю тему в розділі коментарів.

  • "Всі називають — горбушка";
  • "У Херсонській називають — горбушка! Ніякої шкуринки в нас нема";
  • "Запоріжжя, корочка";
Користувачі мережі
Користувачі мережі
Фото: TikTok
  • "Черкаська — перший раз чую, що цілушка. Горбушка, шкоринка";
  • "Тьотя щось накрутила собі. Горбушка у всіх завжди була";
  • "Я з Франківщини, в нас дома це приліпка".

