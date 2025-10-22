Умные хозяева знают: женщина показала, как уменьшить платежки за газ

Нэнси Виттингтон-Коутс, специалист компании Order Electric Blinds, раскрыла "золотое правило", которое помогает сохранить тепло, при этом останавливая образование конденсата в доме.

Эксперт Нэнси Виттингтон-Коутс из Великобритании советует использовать плотные и качественно подшитые шторы, которые помогают избежать конденсата и сохранить тепло, особенно вечером и ночью, передает The Sun.

"Люди часто недооценивают, насколько сильно шторы влияют на температуру и движение воздуха в доме, — замечает Нэнси Виттингтон-Коутс. — При правильном использовании они действительно могут помочь удержать тепло, а также предотвратить образование конденсата. Плотные, тяжелые ткани действуют как изоляция, значительно уменьшая потери тепла через стекло".

Важность вентеляции

Однако, по ее словам, если комнату полностью герметизировать, то теплый и влажный воздух не будет иметь выхода, что приведет к накоплению конденсата, особенно за шторами.

"Вот почему я всегда советую людям каждое утро открывать вентиляционные отверстия или немного оттягивать шторы на десять минут, чтобы свежий воздух мог свободно циркулировать. Это критически важно, чтобы не иметь сырости", — отмечает эксперт.

Бюджетный помощник

Следующий шаг, который предлагает Нэнси, — использование доступных пакетиков, поглощающих влагу (осушителей), которые можно разместить возле окон, чтобы уловить избыточную влагу.

Такие пакетики, которые в Украине можно найти в хозяйственных магазинах за минимальную цену, могут сразу уменьшить уровень влажности, предотвращая превращение ее в сырость или плесень.

"Положите один возле окна или в шкафу, и вы сразу заметите разницу во влажности", — добавила она.

Бонусом такого подхода является экономия средств. Эксперт объясняет, что даже эти незначительные ежедневные корректировки со временем уменьшают общие расходы.

"Если вы тратите всего несколько минут ежедневно на надлежащее проветривание, ваши окна будут оставаться чище, а комнаты — свежее. Кроме того, плотные шторы останавливают сквозняки и сохраняют тепло, что означает, что вы меньше полагаетесь на отопление. Это легкая победа как для ваших счетов за электроэнергию, так и для качества воздуха", — подытожила Нэнси Виттингтон-Коутс.

