Розумні господарі знають: жінка показала, як зменшити платіжки за газ

Ненсі Віттінгтон-Коутс, фахівець компанії Order Electric Blinds, розкрила "золоте правило", яке допомагає зберегти тепло, при цьому зупиняючи утворення конденсату в оселі.

Експерт Ненсі Віттінгтон-Коутс з Великої Британії радить використовувати щільні та якісно підшиті штори, що допомагають уникнути конденсату та зберегти тепло, особливо ввечері та вночі, передає The Sun.

"Люди часто недооцінюють, наскільки сильно штори впливають на температуру та рух повітря в будинку, — зауважує Ненсі Віттінгтон-Коутс. — При правильному використанні вони дійсно можуть допомогти утримати тепло, а також запобігти утворенню конденсату. Щільні, важкі тканини діють як ізоляція, значно зменшуючи втрати тепла через скло".

Важливість вентеляції

Проте, за її словами, якщо кімнату повністю герметизувати, то тепле і вологе повітря не матиме виходу, що призведе до накопичення конденсату, особливо за шторами.

"Ось чому я завжди раджу людям щоранку відкривати вентиляційні отвори або трохи відтягувати штори на десять хвилин, щоб свіже повітря могло вільно циркулювати. Це критично важливо, аби не мати вогкості", — наголошує експерт.

Бюджетний помічник

Наступний крок, який пропонує Ненсі, — використання доступних пакетиків, що поглинають вологу (осушувачів), які можна розмістити біля вікон, щоб вловити надлишкову вологу.

Такі пакетики, які в Україні можна знайти в господарських магазинах за мінімальну ціну, можуть одразу зменшити рівень вологості, запобігаючи перетворенню її на вогкість чи плісняву.

"Покладіть один біля вікна або у шафі, і ви одразу помітите різницю у вологості", — додала вона.

Штори допомагають зберегти тепло Фото: Getty

Бонусом такого підходу є економія коштів. Експерт пояснює, що навіть ці незначні щоденні коригування з часом зменшують загальні витрати.

"Якщо ви витрачаєте лише кілька хвилин щодня на належне провітрювання, ваші вікна залишатимуться чистішими, а кімнати — свіжішими. Крім того, щільні штори зупиняють протяги й зберігають тепло, що означає, що ви менше покладаєтеся на опалення. Це легка перемога як для ваших рахунків за електроенергію, так і для якості повітря", — підсумувала Ненсі Віттінгтон-Коутс.

