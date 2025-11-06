Эмми Стоун — 37. Подборка фильмов с наибольшим рейтингом, которые должен увидеть каждый

6 ноября свой 37-й день рождения отмечает Эмма Стоун — одна из самых интересных американских актрис XXI века. Обладательница двух "Оскаров", а также двух премий БАФТА и "Золотых глобусов". Мы предлагаем список самых рейтинговых фильмов, где сыграла звезда экрана.

Эмма Стоун с детства мечтала стать актрисой. В 14 лет амбициозная девочка из штата Аризона решила действовать и подготовила презентацию в PowerPoint под названием "Project Hollywood". Таким образом она пыталась убедить родителей переехать в Лос-Анджелес. На удивление, этот трюк сработал!

Хотя Стоун начала активно сниматься только с 2009 года, получив перед тем много отказов, сейчас она считается одной из самых затребованных актрис Голливуда и одной из самых дорогих — ее капитал в 2017 году составил аж $26 млн!

В день рождения Эммы Стоун обозреватель кино Андрей Пушкаш рассказывает Фокусу о собственном топ 10 фильмов с актрисой, которые обязательно нужно посмотреть.

"Приветствуем в Зомбиленде" (2009)

Рейтинг iMDB — 7.5

Первая большая роль для Эммы Стоун в комедийном фильме ужасов о зомби-апокалипсисе. По сюжету, четверо незнакомца, которым удалось выжить, объединяются и путешествуют по Америке в поисках безопасного места.

Фильм стал настоящим хитом благодаря удачному сочетанию хорошего юмора и ужасов. В 2019 году вышло продолжение "Зомбилэнд: Двойной выстрел", к которому также присоединилась Стоун.

"Отличница легкого поведения" (2010)

Рейтинг iMDB — 7.0

Именно эта подростковая комедия сделала Эмму Стоун популярной и подарила ей первую номинацию на премию "Золотой глобус". Далее посыпалась целая куча предложений от режиссеров.

"Отличница легкого поведения" — замечательная комедийная мелодрама о старшекласснице, которая стала жертвой безосновательных слухов о себе, но не отчаялась, а очень удачно использовала это, чтобы отомстить своим обидчикам.

"Новый Человек-паук" (2012)

Рейтинг iMDB — 6.9

С 2012-го по 2014 год Эмма Стоун была частью вселенной MARVEL. Она сыграла возлюбленную Питера Паркера — Гвен Стейси — в новом перезапуске "Человека-паука" с Эндрю Гарфилдом.

Вышло две части: "Новый Человек-паук" и "Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение", которые не получили высоких рейтингов, но остались в памяти фанатов как самая грустная история любви супергероя.

"Эта бессмысленная любовь" (2011)

Рейтинг iMDB — 7.4

Невероятная романтическая комедия о семейной паре, которая живет в браке более 40 лет, однако внезапно жена признается партнеру в измене. После этого "идеальная жизнь" мужчины рушится, он стремится снова стать ловеласом — и в этом ему помогает новый друг.

Параллельно развивается сюжетная линия с его сыном-подростком, по уши влюбленном в свою няню-старшеклассницу из школы. Эмма Стоун здесь играет девушку, которая из-за очередной измены своего парня решается познакомиться с богачом в клубе. Фильм показывает, насколько бессмысленной бывает любовь. Концовка вас точно удивит!

"Прислуга" (2011)

Рейтинг iMDB — 8.1

Об этом фильме мы уже упоминали в подборке 5 лучших фильмов в истории кино по версии iMDB. Это экранизация бестселлера Кэтрин Стокетт, комедийная драма о расовом неравенстве и человеческом достоинстве.

История юной журналистки (Эмма Стоун). Она возвращается после учебы домой и хочет тайно написать книгу о жизни темнокожих домохозяек, которые работают в белых семьях. В этом ей помогают две женщины: они расскажут обо всех унижениях, несправедливости и выходках.

"Ла Ла Ленд" (2016)

Рейтинг iMDB — 8.0

Невероятный мюзикл о любви, которую часто теряешь, когда идешь за своей мечтой. История джазового музыканта Себастьяна, который мечтает открыть свой клуб и молодой актрисы — Мии (Эмма Стоун). Девушка очень хочет играть в фильмах, но пока получает только отказы на кастингах. Их случайная встреча перерастает в любовь. Им предстоит пройти большое испытание.

За эту роль Эмма Стоун получила свой первый "Оскар", а фильм стал одним из рекордсменов премии по количеству номинаций (14).

"Фаворитка" (2018)

Рейтинг iMDB — 7.5

Именно этот фильм положил начало плодотворному сотрудничеству Эммы Стоун и Йоргоса Лантимоса. "Фаворитка" принесла Эмме третью номинацию на "Оскар", а Йоргосу — мировое признание как одному из самых оригинальных режиссеров современности.

Это история об Англии 18 в., где хитрая служанка Эбигейл (Эмма Стоун) пытается завоевать расположение королевы Анны и избавиться от ее фаворитки.

"Круэлла" (2021)

Рейтинг iMDB — 7.3

Здесь Эмма Стоун сыграла одну из самых известных злодеек Disney — Круэллу. Перед нами новая адаптация культовой истории, где показали, с чего началась история знаменитой модельера.

Картину снимали по новым требованиям Disney, поэтому Круэлла претерпела некоторые изменения по сравнению с оригиналом. Например, героиня полностью отошла от темы убийства животных. Несмотря на это фильм получился очень динамичным, интересным и невероятно красивым, за что и получил "зеленый свет" на продолжение — оно уже на стадии производства.

"Бедные создания" (2023)

Рейтинг iMDB — 7.8

Ученый находит труп беременной женщины и пересаживает ей мозг нерожденного ребенка. В 2023 году эта картина наделала шума: не только из-за сюрреалистического сюжета, но и благодаря актерской игре Эммы Стоун, показавшей невероятную эволюцию своей героини, за что получила заслуженный "Оскар", а Йоргос Лантимос — снова подтвердил статус одного из самых оригинальных режиссеров.

"Я завидую вам, если вы еще не видели этот фильм! Смотрел его в кинотеатре три раза и постоянно замечал новые детали, а эмоции просто зашкаливали!" — делится впечатлениями Андрей Пушкаш.

"Бугония" (2025)

Рейтинг iMDB — 7.7

Двое одержимых теорией заговора работника похищают директора компании, потому что уверены, что она — инопланетянка, которая хочет уничтожить этот мир.

Очередной фильм Йоргоса Лантимоса, где Эмма Стоун играет главную роль — и ей уже прогнозируют номинацию на "Оскар". Сейчас ленту показывают в кинотеатрах: мы рекомендовали посмотреть новинку в подборке 7 самых интересных фильмов октября.

"Бугония" — точно не для широкой аудитории, но однозначно стоит внимания, ведь оставляет пространство для мыслей и переоценки жизни.

