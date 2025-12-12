Все тело в ожогах: одну из самых красивых женщин мира теперь не узнать (фото)

Жизнь бывшей победительницы конкурса красоты Miss Australia International Фелисии Джамирзе резко изменилась в феврале 2016 года, когда она проснулась от взрыва.

Красавица, которая привыкла к свету софитов и триумфам на подиуме, оказалась в эпицентре полицейского рейда, получила тяжелые ожоги и была обвинена в торговле наркотиками. Сейчас, после отбытия наказания, женщина впервые откровенно рассказала The Sun о своем пути.

Рейд, опека и арест

В ту февральскую ночь 2016 года Фелисия Джамирзе спала рядом со своим партнером, когда в пять утра ее разбудила невыносимая боль.

"Я проснулась и почувствовала, что мое лицо и рука просто горят. Я действительно думала, что меня застрелили", — вспомнила Фелисия в интервью MamaMia.

Вскоре она столкнулась с полицейским, который держал пистолет возле ее лица. Позже выяснилось, что в спальню бросали свето-шумовые гранаты. Фелисия получила ожоги третьей степени лица и рук. Однако, по ее словам, полицейские медлили с оказанием помощи.

Відео дня

Фелисия Джамирзе получила значительные ожоги Фото: Instagram | Feliciadjamirze

"Мне не оказали никакой первой помощи от ожогов. Более 40 минут прошло более 40 минут. У меня была невыносимая боль, и только потом они решили вызвать скорую", — рассказывала она.

В тот день 28-летней Фелисии и ее бойфренду, которого СМИ называют приспешником известной группировки "Ребелс", предъявили обвинения в торговле наркотиками.

Жизнь в тени

Фелисия не скрывает, что ее путь к гламуру начался с криминального района Блэктаун, где насилие и зависимость были привычным явлением. Конкурсы красоты, где она трижды выигрывала титул Miss Australia, стали билетом в лучшую жизнь. Однако, переехав в Сидней, она снова погрузилась в токсичную среду.

Даже в больнице, где Фелисия выздоравливала от тяжелых ожогов, испытания не закончились. Женщина получала многочисленные угрозы от недоброжелателей. Ей понадобилось несколько операций на руках и глазах. В конце концов, королева красоты получила три года заключения.

Фелисия Джамирзе участвовала в конкурсе красоты Фото: Instagram | Feliciadjamirze

После освобождения Фелисия решила полностью изменить свою жизнь, выучившись на социального работника. Она основала собственную консультационную практику и стала адвокатом для женщин.

Кроме того, Джамирзе возобновила отношения с партнером после его освобождения. Условие для продолжения отношений было одно: никакого криминала.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Кучерук из Донецка призналась, что даже не рассчитывала на титул и перед финалом собрала чемоданы, готовясь возвращаться домой. Ее называют живым воплощением Золушки.

Финал конкурса "Мисс Россия-2025" завершился скандалом: победительница Анастасия Венза из Подмосковья получила корону стоимостью более миллиона долларов, но россияне раскритиковали ее красоту.

Американская модель и инфлюенсер Мари Темара построила миллионную империю недвижимости благодаря своему нестандартному росту.