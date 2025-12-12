Все тіло в опіках: одну з найкрасивіших жінок світу тепер не впізнати (фото)

Життя колишньої переможниці конкурсу краси Miss Australia International Фелісії Джамірзе різко змінилося у лютому 2016 року, коли вона прокинулася від вибуху.

Красуня, яка звикла до світла софітів та тріумфів на подіумі, опинилася в епіцентрі поліцейського рейду, отримала важкі опіки та була звинувачена у торгівлі наркотиками. Зараз, після відбуття покарання, жінка вперше відверто розповіла The Sun про свій шлях.

Рейд, опіки та арешт

Тієї лютневої ночі 2016 року Фелісія Джамірзе спала поруч зі своїм партнером, коли о п'ятій ранку її розбудив нестерпний біль.

"Я прокинулася і відчула, що моє обличчя та рука просто горять. Я справді думала, що мене застрелили", — пригадала Фелісія в інтерв'ю MamaMia.

Незабаром вона зіткнулася з поліціянтом, який тримав пістолет біля її обличчя. Пізніше з’ясувалося, що в спальню кидали світло-шумові гранати. Фелісія отримала опіки третього ступеня обличчя та рук. Проте, за її словами, поліціянти зволікали з наданням допомоги.

Фелісії Джамірзе отримала значні опіки Фото: Instagram | Feliciadjamirze

"Мені не надали жодної першої допомоги від опіків. Понад 40 хвилин минуло. У мене був нестерпний біль, і лише потім вони вирішили викликати швидку", — розповідала вона.

Того дня 28-річній Фелісії та її бойфренду, якого ЗМІ називають поплічником відомого угруповання "Ребелс", висунули звинувачення у торгівлі наркотиками.

Життя у тіні

Фелісія не приховує, що її шлях до гламуру почався з кримінального району Блектаун, де насильство та залежність були звичним явищем. Конкурси краси, де вона тричі вигравала титул Miss Australia, стали квитком у краще життя. Однак, переїхавши до Сіднея, вона знову занурилася у токсичне середовище.

Навіть у лікарні, де Фелісія одужувала від важких опіків, випробування не закінчилися. Жінка отримувала численні погрози від недоброзичливців. Їй знадобилося кілька операцій на руках та очах. Зрештою, королева краси отримала три роки ув'язнення.

Фелісія Джамірзе брала участь у конкурсі краси Фото: Instagram | Feliciadjamirze

Після звільнення Фелісія вирішила повністю змінити своє життя, вивчившись на соціального працівника. Вона заснувала власну консультаційну практику та стала адвокатом для жінок.

Крім того, Джамірзе відновила стосунки з партнером після його звільнення. Умова для продовження стосунків була одна: жодного криміналу.

