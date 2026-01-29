Мадонна в шапке-ушанке разозлила украинцев: "Это не смешно" (фото)

Американская певица Мадонна неожиданно показалась в шапке-ушанке с красной звездой и серпом и молотом. Реакции от украинцев долго ждать не надо было.

В Instagram знаменитость рассказала, что посетила резиденцию для художников в Великобритании, организованную британской художницей Трейси Эмин.

Мадонна в шапке-ушанке

Впрочем, там также есть россиянки Елизавета Залиева и Ольга Австрейх, которые выставляли свои делать в РФ даже после начала большой войны. Певица, которая ранее активно поддерживала Украину, позировала с ними для совместных фото.

Больше всего внимания привлекло то, что для выхода в свет Медж выбрала шапку-ушанку с красной звездой и серпом и молотом.

Мадонна в шапке-ушанке Фото: Instagram madonna

Реакция сети

В комментариях украинцы и не только быстро высказали свое критичку мнение относительно действий Мадонны:

"Ты всегда была революционеркой — человеком, который громко и бесстрашно говорит о правах человека. Вот почему так больно видеть тебя в шляпе СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и заставляя замалчивать, унижая и отрицая права и голоса грузин... Почитай новости", — написала активистка Дарья Коломиец.

"Советская символика — режим, который угнетал другие народы, а теперь под другим флагом ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?".

Мадонна в Великобритании Фото: Instagram madonna

"Символ оккупантов, который вы носите на шляпе, абсолютно неприемлем. Это не смешно, не модно, не признак "загадочной русской души". Это Голодомор или другие преступления, совершенные российскими коммунистами. Если теперешнего вторжения в Украину вам недостаточно как причины. Очень разочаровали".

"Советская шапка? Вы серьезно?".

"Сколько людей убил СССР?".

"Мать, надо перефоткаться".

"В заметке двойные стандарты — желание не делиться ненавистью и убийствами и в то же время поддержка режима".

"Уважаемый Ruslan Baginskiy, срочно отправьте Мадонне нормальную шапку", — написала автор Telegram-канала "Что ты знаешь о Бобуле?".

