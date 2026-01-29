Мадонна в шапке-ушанке разозлила украинцев: "Это не смешно" (фото)
Американская певица Мадонна неожиданно показалась в шапке-ушанке с красной звездой и серпом и молотом. Реакции от украинцев долго ждать не надо было.
В Instagram знаменитость рассказала, что посетила резиденцию для художников в Великобритании, организованную британской художницей Трейси Эмин.
Мадонна в шапке-ушанке
Впрочем, там также есть россиянки Елизавета Залиева и Ольга Австрейх, которые выставляли свои делать в РФ даже после начала большой войны. Певица, которая ранее активно поддерживала Украину, позировала с ними для совместных фото.
Больше всего внимания привлекло то, что для выхода в свет Медж выбрала шапку-ушанку с красной звездой и серпом и молотом.
Реакция сети
В комментариях украинцы и не только быстро высказали свое критичку мнение относительно действий Мадонны:
- "Ты всегда была революционеркой — человеком, который громко и бесстрашно говорит о правах человека. Вот почему так больно видеть тебя в шляпе СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и заставляя замалчивать, унижая и отрицая права и голоса грузин... Почитай новости", — написала активистка Дарья Коломиец.
- "Советская символика — режим, который угнетал другие народы, а теперь под другим флагом ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?".
- "Символ оккупантов, который вы носите на шляпе, абсолютно неприемлем. Это не смешно, не модно, не признак "загадочной русской души". Это Голодомор или другие преступления, совершенные российскими коммунистами. Если теперешнего вторжения в Украину вам недостаточно как причины. Очень разочаровали".
- "Советская шапка? Вы серьезно?".
- "Сколько людей убил СССР?".
- "Мать, надо перефоткаться".
- "В заметке двойные стандарты — желание не делиться ненавистью и убийствами и в то же время поддержка режима".
- "Уважаемый Ruslan Baginskiy, срочно отправьте Мадонне нормальную шапку", — написала автор Telegram-канала "Что ты знаешь о Бобуле?".
