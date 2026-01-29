Поддержите нас UA
Мадонна в шапке-ушанке разозлила украинцев: "Это не смешно" (фото)

Мадонна в шапке-ушанке разозлила украинцев
Мадонна | Фото: Instagram madonna

Американская певица Мадонна неожиданно показалась в шапке-ушанке с красной звездой и серпом и молотом. Реакции от украинцев долго ждать не надо было.

В Instagram знаменитость рассказала, что посетила резиденцию для художников в Великобритании, организованную британской художницей Трейси Эмин.

Мадонна в шапке-ушанке

Впрочем, там также есть россиянки Елизавета Залиева и Ольга Австрейх, которые выставляли свои делать в РФ даже после начала большой войны. Певица, которая ранее активно поддерживала Украину, позировала с ними для совместных фото.

Больше всего внимания привлекло то, что для выхода в свет Медж выбрала шапку-ушанку с красной звездой и серпом и молотом.

мадонна
Мадонна в шапке-ушанке
Фото: Instagram madonna

Реакция сети

В комментариях украинцы и не только быстро высказали свое критичку мнение относительно действий Мадонны:

  • "Ты всегда была революционеркой — человеком, который громко и бесстрашно говорит о правах человека. Вот почему так больно видеть тебя в шляпе СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и заставляя замалчивать, унижая и отрицая права и голоса грузин... Почитай новости", — написала активистка Дарья Коломиец.
  • "Советская символика — режим, который угнетал другие народы, а теперь под другим флагом ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?".
мадонна
Мадонна в Великобритании
Фото: Instagram madonna
  • "Символ оккупантов, который вы носите на шляпе, абсолютно неприемлем. Это не смешно, не модно, не признак "загадочной русской души". Это Голодомор или другие преступления, совершенные российскими коммунистами. Если теперешнего вторжения в Украину вам недостаточно как причины. Очень разочаровали".
  • "Советская шапка? Вы серьезно?".
  • "Сколько людей убил СССР?".
  • "Мать, надо перефоткаться".
  • "В заметке двойные стандарты — желание не делиться ненавистью и убийствами и в то же время поддержка режима".
  • "Уважаемый Ruslan Baginskiy, срочно отправьте Мадонне нормальную шапку", — написала автор Telegram-канала "Что ты знаешь о Бобуле?".

