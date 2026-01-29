Мадонна в шапці-вушанці розлютила українців: "Це не смішно" (фото)

Американська співачка Мадонна несподівано показалася в шапці-вушанці з червоною зіркою та серпом і молотом. Реакції від українців довго чекати не треба було.

В Instagram знаменитість розповіла, що відвідала резиденцію для художників у Великій Британії, організовану британською художницею Трейсі Емін.

Мадонна в шапці-вушанці

Втім, там також є росіянки Єлизавета Залієва та Ольга Австрейх, які виставляли свої робити у РФ навіть після початку великої війни. Співачка, яка раніше активно підтримувала Україну, позувала з ними для спільних фото.

Найбільше уваги привернуло те, що для виходу у світ Медж обрала шапку-вушанку з червоною зіркою та серпом і молотом.

Мадонна в шапці-вушанці Фото: Instagram madonna

Реакція мережі

У коментарях українці і не тільки швидко висловили свою критичку думку щодо дій Мадонни:

"Ти завжди була революціонеркою — людиною, яка голосно та безстрашно говорить про права людини. Ось чому так боляче бачити тебе в капелюсі СРСР у той час, коли Росія активно намагається відродити цю імперію, вбиваючи українців та змушуючи замовчувати, принижуючи та заперечуючи права та голоси грузинів… Почитай новини", — написала активістка Дарія Коломієць.

"Радянська символіка — режим, який гнобив інші народи, а тепер під іншим прапором веде криваву війну проти України. Серйозно?".

Мадонна у Великій Британії Фото: Instagram madonna

"Символ окупантів, який ви носите на капелюсі, абсолютно неприйнятний. Це не смішно, не модно, не ознака "загадкової російської душі". Це Голодомор або інші злочини, вчинені російськими комуністами. Якщо теперішнього вторгнення в Україну вам недостатньо як причини. Дуже розчарували".

"Радянська шапка? Ви серйозно?".

"Скількох людей вбив СРСР?".

"Мать, треба перефоткатися".

"В дописі подвійні стандарти — бажання не ділитися ненавистю та вбивствами і в той же час підтримка режиму".

"Шановний Ruslan Baginskiy, срочно відправте Мадонні нормальну шапку", — написала авторка Telegram-каналу "Що ти знаєш про Бобула?".

