Мадонна в шапці-вушанці розлютила українців: "Це не смішно" (фото)
Американська співачка Мадонна несподівано показалася в шапці-вушанці з червоною зіркою та серпом і молотом. Реакції від українців довго чекати не треба було.
В Instagram знаменитість розповіла, що відвідала резиденцію для художників у Великій Британії, організовану британською художницею Трейсі Емін.
Мадонна в шапці-вушанці
Втім, там також є росіянки Єлизавета Залієва та Ольга Австрейх, які виставляли свої робити у РФ навіть після початку великої війни. Співачка, яка раніше активно підтримувала Україну, позувала з ними для спільних фото.
Найбільше уваги привернуло те, що для виходу у світ Медж обрала шапку-вушанку з червоною зіркою та серпом і молотом.
Реакція мережі
У коментарях українці і не тільки швидко висловили свою критичку думку щодо дій Мадонни:
- "Ти завжди була революціонеркою — людиною, яка голосно та безстрашно говорить про права людини. Ось чому так боляче бачити тебе в капелюсі СРСР у той час, коли Росія активно намагається відродити цю імперію, вбиваючи українців та змушуючи замовчувати, принижуючи та заперечуючи права та голоси грузинів… Почитай новини", — написала активістка Дарія Коломієць.
- "Радянська символіка — режим, який гнобив інші народи, а тепер під іншим прапором веде криваву війну проти України. Серйозно?".
- "Символ окупантів, який ви носите на капелюсі, абсолютно неприйнятний. Це не смішно, не модно, не ознака "загадкової російської душі". Це Голодомор або інші злочини, вчинені російськими комуністами. Якщо теперішнього вторгнення в Україну вам недостатньо як причини. Дуже розчарували".
- "Радянська шапка? Ви серйозно?".
- "Скількох людей вбив СРСР?".
- "Мать, треба перефоткатися".
- "В дописі подвійні стандарти — бажання не ділитися ненавистю та вбивствами і в той же час підтримка режиму".
- "Шановний Ruslan Baginskiy, срочно відправте Мадонні нормальну шапку", — написала авторка Telegram-каналу "Що ти знаєш про Бобула?".
