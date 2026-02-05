Видео "Телебачення Торонто" исчезло с YouTube из-за жалобы Тины Кароль: в чем причина

Редакция "Телебачення Торонто" заявила, что их видео на YouTube "У нас нет света и добра" о митингах украинцев против отключений электроэнергии было удалено после жалобы певицы Тины Кароль. На обложке ролика было использовано фото артистки.

Об удалении видео после жалобы Тины Кароль журналисты "Телебачення Торонто" сообщили 5 февраля в своем Telegram-канале. Они опубликовали удаленный ролик в других соцсетях и заявили, что борются за его возвращение на YouTube.

В ролике ведущая Алина Шеремета рассказывала, почему протесты против обесточиваний в разных городах Украины не имеют смысла.

Отрывок с перепетой Тиной Кароль песней "У нас нет света, но у нас есть тепло", вызвавший волну хейта в соцсетях, появляется в видео "Телебачення Торонто" на несколько секунд как мем.

"Телебачення Торонто" использовало отрывок ролика Тины Кароль с песней "У нас нет света..." Фото: Скрин видео

На обложке видео также было использовано фото певицы. Вероятно, это могло стать причиной жалобы, хотя точно она не известна.

Відео дня

"Телевидение Торонто" использовало фото Тины Кароль для обложки видео Фото: скриншот

Видео по ссылке из Facebook "Телебачення Торонто" пока недоступно из-за заявки об авторских правах, а заявителем указана Тина Кароль.

Ролик "Телебачення Торонто" недоступен из-за жалобы Тины Кароль Фото: скриншот

Сама певица на момент публикации материала не комментировала сообщение "Телебачення Торонто" об удаленном видео.

Тина Кароль попала в скандал с песней: что известно

Трек "У нас нет света, но у нас есть тепло" Тины Кароль вызвал дебаты в сети на фоне отключений электроснабжения и отопления в результате российских атак на энергообъекты Украины. Часть украинцев раскритиковали певицу и назвали песню неуместной, другие наоборот поблагодарили артистку за то, что она обращает внимание на проблемы.

20 января Тина Кароль после скандала с ее песней извинилась у украинцев и заверила, что никого не хотела задеть. Она объяснила, что лишь перепела трек незнакомого парня из соцсетей.

В интервью "Украинской правде" от 30 января Тина Кароль назвала хейт в соцсетях атакой и попыткой разжечь противостояние внутри страны.