Відео "Телебачення Торонто" зникло з YouTube через скаргу Тіни Кароль: в чому причина

Редакція "Телебачення Торонто" заявила, що їхнє відео на YouTube "У нас немає світла і добра" про мітинги українців проти відключень електроенергії було видалено після скарги співачки Тіни Кароль. На обкладинці ролика було використано фото артистки.

Про видалення відео після скарги Тіни Кароль журналісти "Телебачення Торонто" повідомили 5 лютого у своєму Telegram-каналі. Вони опублікували видалений ролик в інших соцмережах і заявили, що борються за його повернення на YouTube.

У ролику ведуча Аліна Шеремета розповідала, чому протести проти знеструмлень в різних містах України не мають сенсу.

Уривок із переспіваною Тіною Кароль піснею "У нас немає світла, та в нас є тепло", що викликав хвилю хейту в соцмережах, з'являється у відео "Телебачення Торонто" на кілька секунд як мем.

"Телебачення Торонто" використало уривок ролика Тіни Кароль з піснею "У нас немає світла..." Фото: Скрин відео

На обкладинці відео також було використано фото співачки. Ймовірно, це могло стати причиною скарги, хоча достеменно вона не відома.

Відео дня

"Телебачення Торонто" використало фото Тіни Кароль для обкладинки відео Фото: скриншот

Відео за посиланням з Facebook "Телебачення Торонто" наразі недоступне через заявку щодо авторських прав, а заявником зазначена Тіна Кароль.

Ролик "Телебачення Торонто" недоступний через скаргу Тіни Кароль Фото: скриншот

Сама співачка на момент публікації матеріалу не коментувала повідомлення "Телебачення Торонто" про видалене відео.

Тіна Кароль потрапила в скандал з піснею: що відомо

Трек "У нас немає світла, та в нас є тепло" Тіни Кароль викликав дебати в мережі на тлі відключень електропостачання та опалення внаслідок російських атак на енергооб'єкти України. Частина українці розкритикували співачку та назвали пісню недоречною, інші навпаки подякували артистці за те, що вона звертає увагу на проблеми.

20 січня Тіна Кароль після скандалу з її піснею перепросила в українців та запевнила, що нікого не хотіла зачепити. Вона пояснила, що лише переспівала трек незнайомого хлопця з соцмереж.

В інтерв’ю "Українській правді" від 30 січня Тіна Кароль назвала хейт в соцмережах атакою та спробою розпалити протистояння всередині країни.