Кэтрин О'Хара тяжело болела: названа причина смерти "мамы Кевина" из фильма "Один дома"

Объявлена причина смерти известной канадско-американской актрисы Кэтрин О'Хары, которая прославилась ролями в фильме "Один дома" и сериале "Шиттс Крик". 71-летняя актриса ушла из жизни в конце января после экстренной госпитализации.

Офис судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес (США) обнародовал свидетельство о смерти Кэтрин О'Хары. Согласно документу, актриса умерла в результате тромбоэмболии легочной артерии. Также в свидетельстве упоминается о раке прямой кишки как сопутствующем заболевании, пишет издание The Guardian.

Экстренная госпитализация

Канадская актриса попала в больницу 30 января из-за проблем с дыханием. Трагедия произошла в ее доме в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Врачи констатировали смерть вскоре после госпитализации.

Кэтрин О'Хара на красной дорожке Фото: Getty Images

Это известие ошеломило Голливуд. Коллеги и поклонники выразили соболезнования семье. Среди тех, кто почтил память звезды экрана, — создатели сериала "Шиттс Крик" Юджин и Дэн Леви, партнер по фильму "Битлджус" Майкл Китон и Маколей Калкин, который снимался вместе с О'Гарой в ленте "Один дома".

Экс-премьер Канады Джастин Трюдо назвал покойную "любимой канадской иконой", а действующий премьер Марк Карни заявил, что страна потеряла легенду.

Путь Кэтрин О'Гарри

Кэтрин О'Хара родилась в 1954 году в Торонто. Начинала карьеру в легендарном комедийном театре Second City, где познакомилась с Юджином Леви. Их творческое сотрудничество продолжалось десятилетиями.

Первая заметная роль в кино — фильм 1980 года "Двойной негатив". Широкую мировую известность ей принесла роль матери главного героя в рождественской комедии "Один дома" (1990). Позже актриса повторила эту роль в сиквеле.

Коллеги и поклонники выразили соболезнования семье Кэтрин О'Гарри Фото: ABC

О'Хара также снялась в культовых лентах Тима Бертона "Битлджус" (1988) и "Кошмар перед Рождеством" (1993). Она была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлчем. У пары родилось двое сыновей.

Роль Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик" принесла артистке премию "Эмми" как лучшей актрисе в 2020 году. Также она получила "Золотой глобус" и награду Гильдии киноактеров.

